В акватории Владивостока обнаружено кладбище затонувших кораблей

Их там минимум семь

Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

Сотрудники ДВФУ исследовали дно бухты Золотой Рог во Владивостоке и обнаружили как минимум семь затонувших кораблей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

Для того, чтобы обнаружить затонувшие корабли, ученые задействовали оборудованных самыми современными приборами подводных роботов. Анализ дна бухты, осуществленный при помощи роботов, многолучевого эхолота, магнитных исследований и изучения грунта, позволил достичь первых результатов.

"Мы выявили семь больших магнитных аномалий. Линейные размеры обнаруженных объектов варьируются между 10-15 и 45-50 метрами. То есть речь идет о затонувших буксирах, плашкоутах и катерах", — рассказывает замдиректора Инженерной школы университета Валерий Петухов.

По словам Петухова, затонувшие суда не представляют собой непосредственной экологической угрозы, однако они все равно должны быть ликвидированы. Работы по подъему затонувших кораблей находятся, впрочем, пока еще в планах - в данный момент в ДВФУ только изучают соответствующий мировой опыт.