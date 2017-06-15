В РФ будут появляться «зеленые» рабочие места

Сейчас Минтруда ведет беседы с работодателями и профсоюзами

Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

На очередном заседании Международной организации труда заместитель министра труда и социальной защиты РФ Любовь Ельцова сообщила, что российское правительство собирается развивать «зеленую экономику» на территории страны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today. Целью таких действий является предохранение окружающей среды от опасных климатических изменений. Заседание проходит в городе Женева.

Ельцова сказала, что Россия будет действовать согласно Парижскому соглашению по климату, чтобы избежать изменений окружающей среды, истощения ресурсов и ухудшения общего уровня жизни граждан. По словам чиновника, в РФ уже принимаются меры и внедряются новые программы для развития «зеленых» рабочих мест. Также ведутся специальные обучения для повышения профессиональных качеств работников в разных сферах промышленности страны.

Сейчас Министерство труда России ведет беседы с работодателями и профсоюзами. В рамках этих переговоров, обе стороны должны будут утрясти все вопросы и распланировать внедрение «зеленых» рабочих мест в экономику государства.

Напомним, что Парижское соглашение по климату приняли 2 года назад. Соглашение предусматривает контроль температуры окружающей среды путем фиксированного количества вредных выбросов в атмосферу. Благодаря таким мерам, возможно, удастся сохранить прежний уровень температуры и избежать ее повышения.