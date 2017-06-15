Доказано существование звезды-близнеца у Солнца

Однако ученые не уверены, что Немезида существует по сей день

Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

Астрономы нашли доказательство того, что ранее у Солнца был «компаньон». Выводы были получены на основе анализа радиоволнового излучения, которое исходит из удаленного от нас на 600 световых лет пылевого облака, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Немезида - так называют гипотетическую звезду, вращающуюся вокруг Солнца на расстоянии 50-100 тысяч а. е. Так как звезда эта крайне тусклая, выявить ее очень сложно. Некоторые ученые предполагают, что именно Немезида - виновница массовых вымираний на Земле.

Американские астрофизики не нашли доказательств того, что Немезида существует сейчас. Однако, по их мнению, звезда-компаньон Солнца могла существовать в прошлом. Свои выводы эксперты изложили на ресурсе arXiv.org, а краткий обзор доступен в издании ScienceAlert.

Ученые проанализировали радиоволновое излучение, которое исходит из пылевого облака в созвездии Персея. Оно находится на расстоянии 600 световых лет от нас. Анализ показал, сколько двойных и «обычных» звезд содержит туманность. Всего специалисты нашли 45 одиночных светил, 19 бинарных и пять кратных (когда в системе более двух звезд). Оказалось, что все двойные звезды, которые разделяет дистанция в 500 а. е. и выше, довольно молоды (им менее полумиллиона лет). Они также выстроены вдоль оси пылевого облака. Старые светила расположены ближе друг к другу.

Статистические модели показали, что объекты могли распределиться в облаке таким образом лишь в одном случае - если все светила, похожие на Солнце, на раннем этапе имели звезду-близнеца. И хотя эксперты рассматривали далекие системы, ученые полагают, что их можно распространить и на родной мир. «Наша работа - это шаг вперед в понимании того, как сформировались двойные звездные системы, а также их роли в звездной эволюции», - говорит астроном Стивен Сталер из Калифорнийского университета в Беркли.

Двойные звезды - очень распространенные объекты. Ученые считают, что в нашей Галактике примерно половина светил принадлежит к двойным системам.