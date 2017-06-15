Владивосток активно готовится к осени и ВЭФ

Над чем сейчас работает администрация города

Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

О том, над чем сейчас работает администрация Владивостока, в эфире радио «Лемма» рассказал и.о. главы администрации Владивостока Константин Межонов, сообщает корреспондент РИА VladNews.

- Считаю, что ситуация во Владивостоке сейчас абсолютно нормальная, стабильная, - сказал Константин Межонов. - Работа идет по разным направлениям: мы готовимся к различным мероприятиям. Из больших мероприятий: закончился отопительный сезон и началась подготовка к следующему. Идут замены и испытания теплотрасс. Готовимся активно к мероприятиям ко Дню города, который тоже будет скоро. Большой план работы по подготовке к мероприятиям III Восточного экономического форума: здесь идет работа по разным направлениям – в основном, работы, связанные с благоустройством города.

В июне мы выйдем на заключение контрактов по многим направлениям, и с середины июня у нас начнутся довольно масштабные работы по всему городу по приведению наших дорог в нормальное состояние. Еженедельно с бригадой специалистов мы ездим по разным точкам города и проверяем их состояние. Это и дороги, и лестницы, и крупные подпорные стены. Мы их уже делаем. Есть в городе еще проблемные места. Сейчас мы надеемся, что будет экономия по итогам торгов – и соответствующие средства мы будем «бросать» на эти точки.

По «социалке»: занимаемся тоже целым рядом вопросов. Сейчас идет и Единый государственный экзамен, и Государственная итоговая аттестация. Начали летнюю оздоровительную кампанию. И активно входим в стадию подготовки образовательных учреждений к новому учебному году.