Международный арт-проект представят во Владивостоке

«Общий план: Владивосток - Лиссабон - Владивосток - исследование культурного пространства Евразийского континента от Тихого до Атлантического океана»

Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

В пятницу, 16 июня, в 12 часов во Владивостоке на набережной Спортивной гавани развернется выставка работ приморских художников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Жителям и гостям краевой столицы будет представлен международный передвижной арт-проект «Общий план: Владивосток - Лиссабон - Владивосток - исследование культурного пространства Евразийского континента от Тихого до Атлантического океана».

Далее арт-проект увидят жители российских городов - Хабаровска, Улан-Удэ, Новосибирска, Омска, Екатеринбурга, Владимира, Москвы, белорусских Витебска и Минска. Затем передвижная выставка последует в Польшу, Германию, Францию, Испанию. 8 августа «Общий план» представят в столице Португалии – Лиссабоне. Завершится проект во Владивостоке – на август запланирована ещё одна итоговая выставка.

Организаторы мероприятия - приморское отделение общероссийской Ассоциации искусствоведов, общероссийская общественная организация «Творческий союз художников России» при поддержке администрации Владивостока, «Альянс-Франсез Владивосток» и другие. На выставку приглашаются все желающие.