Третий этап RDS пройдет в Приморье

17 и 18 июня

Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

В ближайшие выходные, 17 и 18 июня во Владивостоке пройдёт третий этап чемпионата Российской дрифт-серии (РДС-Восток), сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов. Этап станет очень интересным, ведь на этот раз изменится не только схема трассы, но и расположение трибун. Соревнование пройдёт на «Приморском кольце», в нём примут участие пилоты из Владивостока, Хабаровска и Благовещенска.

Ровно год назад так же, на третьем этапе, дебютировал в РДС-Восток пилот из Благовещенска Иван Канищев. Что интересно, долгое время Иван посещал соревнования в качестве зрителя, но со временем появилась мечта стать гонщиком. За год, как говорит сам Иван, изменилось многое:

«Я получил много опыта, первоначально, когда начал выступать, не знал даже элементарных вещей. А сейчас в курсе нюансов и ко многим ситуациям уже готов. Учитывая это, стало больше уверенности в себе».

Отметим, в Благовещенске, равно как и в Хабаровске на данный момент нет легальной площадки, где дрифтеры могли бы тренироваться. Однако, по словам Ивана Канищева, дело сдвинулось с мёртвой точки:

«У нас в Благовещенске есть своя дрифт-тусовка, и мы выбиваем от администрации площадку для дрифта. Почти уже договорились, так что вполне возможно, устроим два-три соревнования в этом году. Если получится, в следующем году подумаем уже о приглашении хабаровских и приморских пилотов. Ну а пока я сам лечу во Владивосток на третий этап РДС-Восток. Машина уже на «Примринге», нужно кое-какие рычаги поменять в ней, настроить подвеску и ехать тренироваться. Настроение боевое. Я еду побеждать!»

Позитивно настроена и звезда Российской дрифт-серии Екатерина Седых. На предыдущем этапе в Хабаровске команду ждало несколько испытаний технического характера: перед выездом в Хабаровск в машине Екатерины произошёл пожар, в пути поломался автомобиль технического сопровождения. Но, как говорит сама гонщица, всё плохое забывается быстро:

«Каждый этап, как я всегда говорю, это маленькая жизнь, так что я в предвкушении – скоро вновь будет рождение, молодость, первый поцелуй и так далее, и я в ожидании маленького чуда. Вчера на Змеинке попробовали в боевом режиме автомобиль, который мы настроили. Я получила огромное удовольствие. Не скрою, был момент страха – машина сейчас такая красивая, не хотелось её повредить перед этапом. И, конечно, перед механиками ещё есть задачи, остались в машине определённые нюансы».

Партнёры по гонкам и болельщики часто задают Екатерине вопрос, как ей удаётся совмещать и спорт, и семью. Гонщица отвечает без лукавства:

«Я ничего не успеваю! Пытаюсь осилить всё, общаться с семьёй, ходить в спортзал, но мне кажется, что я ни в чём не преуспела. Но любые планы я могу поменять очень быстро, если есть дрифт. Даже день рождения переносится, если есть дрифт. Старший ребёнок уже 4 года не видит меня на своём дне рождения, потому что на этот день выпадают соревнования. Я очень благодарна своим близким за поддержку! А ещё я для себя недавно открыла такой удивительный нюанс: в спорте тоже всё нужно делать с любовью. В агрессии теряешь очень много энергии и сил. А когда ты в эйфории – получаются самые крутые проезды!»

Напомним, на третьем этапе РДС-Восток, кроме качественного дрифта, зрителей ждут и приятные изменения. Так, зона с активностями от партнёров соревнования, фуд-корт и палатки с сувенирной продукцией расположатся на площадке с асфальтовым покрытием, а трибуны поменяют привычное местоположение. Неизменным останется только желание пилотов победить, а болельщиков – поддержать своих любимых спортсменов.