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Сбербанк расскажет об ипотеке под 8% на ярмарке недвижимости

​16 и 17 июня жители Владивостока смогут узнать всю информацию о том, где и как приобрести жилье на привлекательных условиях
Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

16 и 17 июня жители Владивостока смогут узнать всю информацию о том, где и как приобрести жилье на привлекательных условиях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Сбербанк . Участие в ярмарке примут ведущие застройщики города. У многих из них сейчас можно приобрести жилье, взяв ипотеку от Сбербанка по рекордно низкой ставке – 8% годовых.

На ярмарке недвижимости в эти пятницу и субботу строительные компании представят свои проекты жилых комплексов, также все желающие смогут узнать, где в городе можно приобрести готовое жилье на первичном и вторичном рынке. Кроме этого, сотрудники Сбербанка проконсультируют клиентов по вопросам ипотечного кредитования.

В одном месте жители города смогут узнать подробности о строящемся жилье, готовых домах и ознакомиться с предложениями на рынке недвижимости. Здесь же можно будет выбрать понравившуюся квартиру, оформить заявку на жилищный кредит и получить консультацию по налоговым вычетам и другим льготам.

«Для жителей Владивостока это хорошая возможность пообщаться в один день с застройщиками и кредитными экспертами, - рассказала Наталья Шестак, начальник сектора по работе с партнерами жилищного кредитования Приморского отделения ПАО Сбербанк. – Как показывает практика, на таких мероприятиях люди часто и принимают окончательное решение приобрести жилье».

Мероприятие будет проходить во Владивостоке в отделении Сбербанка по адресу пр-т Красного знамени, 59 в течение двух дней:

- 16 июня с 12:00 до 19:00;

- 17 июня с 11:00 до 15:00.

Подробнее об ипотечных программах можно узнать на сайте Сбербанка.

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