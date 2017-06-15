​В открытых прудах Приморского океанариума появились парчовые карпы

Посетителей просят не подкармливать рыбок

Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

В искусственные пруды прибрежной прогулочной зоны Приморского океанариума переехали порядка двухсот особей рыб. Перезимовав в научно-адаптационном корпусе (НАК), на лето они переместились в открытую воду, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу океанариума.

Заселены 11 водоемов из 14. Остальные не предназначены для содержания гидробионтов.

Большинство новоселов - это карпы кои (их также называют парчовыми из-за характерного цвета и качества кожи). Это декоративные виды рыб, прошедшие не менее шести селекционных отборов. Карпы кои были закуплены для Приморского океанариума на Тайване в 2012 году. С тех пор они неплохо прижились и успешно нерестятся.

Кроме кои, в открытых водоемах будут жить простые карпы, а также форель.

В прошлом году в пруды заселили более сотни особей - сазанов, гальянов и буквально несколько экземпляров кои. Рыбы хорошо себя здесь чувствовали, и нынешний переезд уже сделали массовым.

В течение прошлого сезона в водоемах удалось сформировать естественную среду. К весне здесь сложилась сбалансированная экосистема. Пруды обрастают и заиливаются, и карпам здесь очень комфортно. Более того, при осеннем возвращении в НАК часть мальков не удалось отловить из прудов, и они успешно перезимовали.

Сформировать естественную среду удалось еще и потому, что в водоемах прижились растения: разросся водяной орех, зацветают ирисы. Представители растительного и животного мира дополняют друг друга. Таким образом создается своя экосистема, заводятся беспозвоночные и моллюски.

«Мы настоятельно просим гостей океанариума не кормить рыб, - говорит начальник отдела содержания гидробионтов дальневосточных рек и озер Анатолий Семенченко. - Они получают специальный сбалансированный корм, где есть необходимые вещества и аминокислоты. Этот корм не только хорошо поедают рыбы, он еще и не вредит воде. А это очень важно. Иначе вся созданная нами экосистема исчезнет. Хлеб, печенье, другая еда, которую люди бросают рыбам, вызывает гнилостные процессы в воде. Количество кислорода уменьшается и все живое в водоеме гибнет».

Летом прогулочная зона Приморского океанариума собирает особенно много гостей. И не только благодаря рыбам, мини - водопаду, ручью и каменным горкам. Весной здесь высадили 70 выращенных в питомнике океанариума густоцветковых сосен. Сейчас начинают цвести пионы. Следом за ними распустятся розы и другие декоративные многолетники. Благодаря растениям побережье рядом с океанариумом выглядит очень живописно.

Все растения, включая густоцветковые сосны, максимально приспособлены к климатическим условиям побережья острова Русский с его туманами, ветрами и соленым воздухом.

Справка:

Карпы кои, или парчовые карпы, - декоративные одомашненные виды, выведенные из амурского подвида сазана.

Примерно 2500 лет назад карпов завезли в Китай с прилегающих к Каспийскому морю территорий. Долгое время они считались визитной карточкой императорского дворца. Также очень популярны в Японии.

Расцветка этой необыкновенно красивой рыбы бывает красной, черной, белой, желтой, оранжевой, синей, зеленоватой, жемчужной и пятнистой. Во многих странах действуют клубы и ассоциации любителей кои, проводятся выставки и шоу.

Нет однозначных данных о сроках жизни карпов кои. Так, я Японии широко известна история карпа Ханако. Утверждается, что он прожил 217 лет.

Каждый год у карпов появляется новый слой на чешуе. Если ее внимательно рассматривать под микроскопом при сильном увеличении, можно точно определить продолжительность жизни карпа, сосчитав слои.