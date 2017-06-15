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Строящийся во Владивостоке детский сад уже получил название

«Золотой ключик»
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

Сегодня во Владивостоке на строительстве детского сада на улице Интернациональной, 50, рабочие монтируют детские горки и теневые навесы, кладут цветную плитку с корабликами в санузлах, монтируют подвесную систему потолков и системы вентиляции, обустраивают тротуарные дорожки из брусчатки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Этот детский сад уже получил название «Золотой ключик». Он рассчитан на 300 детей.

«Уже на следующей неделе мы планируем приступить к окрашиванию стен. Практически полностью готов грузовой лифт для подъема пищи из пищеблока в группы. Работы ведутся активными темпами», - рассказал Александр Нестеренко, инженер по надзору Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа.

Напомним, детский сад на Интернациональной, 50 был построен полвека назад. В 90-е его отдали в частные руки, и чтобы вернуть здание детям, администрации города пришлось долго судиться. Капитального ремонта предыдущие владельцы не проводили, поэтому под словом "реконструкция" здесь скорее подразумевается полноценная стройка. Проведена полная перепланировка и капитальный ремонт помещений - от пола до потолка, заменены инженерные сети, установлены пластиковые окна, реконструирован фасад. С нуля возведен новый коридор-галерея - это позволило снести стены старого коридора и значительно расширить игровые комнаты.

Но главная особенность «Золотого ключика» – полноценные прогулочные площадки на крыше. Из-за того, что вокруг здания практически нет свободной территории для площадок (все занято жилыми домами), был придуман необычный ход – сделать эксплуатируемую кровлю и разместить на ней террасы для прогулок. Сейчас там уже установлены конструкции для беседок, горок и качелей. А также высокие, почти по два метра, бортики по всему периметру - чтобы обезопасить прогулки детей.

В цокольном этаже двухэтажного детского сада разместятся административные, служебные и технические помещения, прачечная и пищеблок. На первом этаже шесть групп, медпункт, музыкальный и спортивный залы, на втором - восемь групп. Детский сад будет оснащён современной пожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения.

Напомним, стройка сада ведётся по программе главы Владивостока Игоря Пушкарёва по расширению сети дошкольных учреждений. По этой программе уже построили и реконструировали 24 детских садика на улицах Вилкова, Сахалинской, Некрасовской, Узбекской, Нейбута, Русской, Пихтовой, Магнитогорской, в Снеговой Пади, на Маковского, Ковальчука, Терешковой, Порт-Артурской. В результате этой масштабной работы с 2008 года в дошкольных учреждениях Владивостока создано около 10 000 дополнительных мест.


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