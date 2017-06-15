Политтехнолог губернатора Приморья останется в СИЗО до середины августа 10:41, 15 июня Политтехнолог губернатора Приморья останется в СИЗО до середины августа
Каков сценарий войны недалеко от Приморья? 10:33, 15 июня Каков сценарий войны недалеко от Приморья?
Приморье бьет рекорды по стоимости бензина и дизельного топлива 10:22, 15 июня Приморье бьет рекорды по стоимости бензина и дизельного топлива
Новостная лента
Июнь, 15 четверг
11:19
​Дело о колене «Честного детектива» во Владивостоке: Кто на чьем пути встал Эксклюзив
11:19
Во Владивостоке на несанкционированном митинге задержано 22 человека
11:19
Политолог рассказал всю правду о губернаторе Приморья
11:11
​В открытых прудах Приморского океанариума появились парчовые карпы
11:04
За сутки в Приморье потушили шесть пожаров
10:52
Строящийся во Владивостоке детский сад уже получил название Фото и Видео
10:47
Сбербанк расскажет об ипотеке под 8% на ярмарке недвижимости
10:41
Политтехнолог губернатора Приморья останется в СИЗО до середины августа
10:22
Приморье бьет рекорды по стоимости бензина и дизельного топлива
10:12
Часть Владивостока останется без водоснабжения сегодня, 15 июня
10:01
60% россиян считают, что ДФО - особая территория развития
09:49
Один авиарейс из Владивостока задерживается
09:38
Гороскоп на 15 июня
09:27
В Приморье ожидаются дожди, местами грозы
09:15
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
09:10
Минтруда предлагает оставить пособие по безработице на уровне 850-4,9 тысячи рублей
08:17
Выставка картин приморских художников открылась в Харбине
07:12
Приморцев приглашают на бесплатную проверку здоровья
06:02
Новые подходы к устройству детей в семьи обсудят в Приморье
05:28
Для школьников Владивостока проходят бесплатные развлекательные мероприятия
04:02
В Приморье впервые пройдет аттестация гидов-переводчиков
03:05
237 владивостокцев решили сдать кровь в День донора
02:23
Городские службы вывозят свалки ветвей, брошенных вдоль дорог нерадивыми компаниями
01:09
Большая группа научных сотрудников, исследователей и экономистов из Финляндии знакомится с Владивостоком
00:17
Налоговая служба проводит во Владивостоке дни открытых дверей для физических лиц
Июнь, 14 среда
23:45
В торговом центре во Владивостоке пройдет скоростной спуск на велосипедах
22:02
Во Владивостоке появилось новое отделение патологии новорожденных Фото
21:13
За неубранный мусор во Владивостоке привлекаются к ответственности гаражно-строительные кооперативы
20:30
На участие в театрализованном шествии по Светланской уже поступило более 80 заявок
19:07
Захват имущества Театра оперы и балета может вылиться в уголовное дело против администрации Приморья
18:15
Стало известно о состоянии девочки, оставшейся в живых при столкновении с локомотивом Эксклюзив
18:00
​Фестиваль «Точка возврата» отобрал лучшие фильмы
17:51
Приморские подростки устроили ночную прогулку по рельсам - но попались полиции
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4147 (86) от 15 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Ликбез от финансистов: новые вызовы для потребителей
Под обаянием Безрукова
Во Владивостоке появился Цветочный город
Японская бизнес-миссия едет на Дальний Восток
Кожевенное производство стартует через три года
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Азия

Каков сценарий войны недалеко от Приморья?

Комментарий военного эксперта
Фото: ТОФ Фото: ТОФ
Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

США направляют третью ударную военно-морскую группу во главе с авианосцем «Нимиц» в западную часть Тихого океана, сообщает РИА VladNews. Скорее всего, он дополнит американские надводные и подводные корабли для сдерживания ракетной и ядерной программ Северной Кореи.

«В» напоминает, что на сегодняшний день у южных берегов Корейского полуострова уже расположились мощные ударные группировки во главе с авианосцами «Карл Винсон» и «Рональд Рейган», которые недавно провели масштабные учения в Японском море с привлечением кораблей Японии и Республики Корея. Стоит отметить, что отправление трех авианосцев США в один регион является редчайшим случаем, ведь даже во время операции по свержению законного правительства в Ираке в 2003 году в Персидском заливе были задействованы всего две авианосные группы.

«В» обратился к военному эксперту – профессиональному разведчику полковнику в отставке Олегу Щербакову с просьбой поделиться своим мнением о возможном развитии событий на Корейском полуострове.

– Американцы старательно подводят ситуацию с КНДР к точке невозврата, – считает Олег Дмитриевич. – Скоро в непосредственной близости от российской границы будет сосредоточено более 300 кораблей и самолетов US Navy (флот) и Air Force (авиация). Счет крылатым и обычным ракетам с боеголовками и авиабомбам станет запредельным. И, если по Чехову, висящее в первом акте на стене ружье обязательно выстрелит под занавес пьесы.

– Возможно ли внезапное нападение США на КНДР?

– Думаю, в ближайшей перспективе нападения не будет. Американцы сами по себе воинами не являются, трусоваты для этого. Во всех мировых войнах в драку они ввязываются лишь в конце, когда дело близится к финалу и нужно успеть к дележке пирога. За последние 70 лет они развязали множество войн. Но нападали всегда стаей на одного, то есть собирали вокруг себя разных союзников. Исключения случались, однако в этих редких случаях жертва считалась полностью беззащитной. Именно так происходило в переворотах и захватах небольших карибских или латиноамериканских стран наподобие Гренады. Но даже с той же Гренадой для янки было откровением, что люди могут защищать свою свободу и стрелять в ответ.

Пока мы не видим явного создания союза единомышленников для атаки на Пхеньян. В Пентагоне понимают, что участия в коалиции только Южной Кореи и Японии маловато. Поэтому сейчас дело ограничивается бряцаньем оружием и созданием на международном уровне негативного образа зла. Даже на прошедшем недавно в Италии саммите «Большой семерки» участники ограничились лишь очередным заявлением. Мол, КНДР создает новые угрозы для мира и международной стабильности, она должна незамедлительно и в полном объеме выполнять все соответствующие резолюции Совета безопасности ООН, отказаться от ядерной программы и разработки баллистических ракет (как будто США и НАТО сами придерживаются основополагающих принципов ООН).

А вот когда США начнут вербовать в Североатлантическом и Тихоокеанском союзах участников для поставки пушечного мяса, станет ясно: готовятся к нападению. Конечно, Америка может ограничиться ракетно-бомбовыми ударами из-под воды и с воздуха. Примеров таких трусливых нападений издалека на суверенные государства множество, вспомним агрессию против Югославии, Ливии, Сирии. Но без наземной операции режим Ким Чен Ына свергнуть невозможно.

И, отвечая на ваш вопрос, скажу, что нападение на КНДР, если оно, не дай бог, произойдет, будет именно внезапным.

– И с чего начнется?

– К бабке не ходи – с запуска сотен «Томагавков». Под удар попадут все выявленные разведкой крупные основные и запасные штабы, узлы связи, первоочередные объекты системы ПВО и авиации, ракетного и ядерного комплексов Северной Кореи. Особо будут охотиться за лидером КНДР. Второй ракетно-бомбовый удар придется на недобитые позиции ПВО, аэродромы, военно-морские базы, позиции артиллерии и реактивных систем залпового огня, места расположения войск специального назначения и опорные пункты на линии разграничения на 38-й параллели. Если потребуется, то третьей волной накроют электростанции, мосты, государственное телевидение и радио, заводы по выпуску оборонной продукции, склады, места сосредоточения танковых и пехотных частей. А вот затем удары обрушатся не только на военные, но и на гражданские объекты, чтобы подавить волю северокорейского народа к сопротивлению.

– И что, северяне будут наблюдать, как их уничтожают?

– Вот запомните мои слова: любой ракетно-артиллерийский ответ КНДР во время первого удара коалиции во главе с США будет выставлен перед мировым сообществом как агрессивное действие Пхеньяна. Ведь эти снаряды и мины прилетят с севера и разорвутся на юге, в том числе среди домов мирного населения. Это позволит не допустить привлечения на сторону КНДР третьих стран. Мы все знаем, против кого это будет направлено…

Но КНДР будет вынуждена защищаться, иначе ее ожидает повторение югославского или ливийского сценария. А так может повториться сценарий вьетнамский, но чем он закончился, тоже хорошо известно. В последние недели северяне постоянно проводят учения сил ПВО, артиллерии, флота и других войск. Рассчитывать на легкую победу их вероятным противникам не стоит.

– Всех интересует вопрос: будет ли использовано ядерное оружие?

– Учитывая состояние вооруженных сил КНДР и решительность ее народа, предположим, что страна не станет сдаваться. И в самом худшем случае руководство загнанного в угол государства использует ядерное оружие.

Некоторые зарубежные эксперты высказывают опасения, что будет применено химическое оружие. Но я лично в это не особо верю, потому что такого оружия у Пхеньяна просто нет. Наверное, так называемые грязные бомбы в наличии имеются, десяток или полтора, а вот с химическим зарядом вряд ли. Если какие-нибудь заряды и рванут на сопредельной к югу от 38-й параллели территории, то это будет акция устрашения без значительного материального ущерба и массовых человеческих жертв. И в основном жертвы опять же будут среди мирного населения Республики Корея.

Да и наличие у КНДР средств доставки ядерных боеприпасов дальнего радиуса вызывает сомнения. Во всяком случае, Америку они не достанут. Поэтому и США не станут использовать свой ядерный арсенал. К тому же, надеюсь, со времен Хиросимы и Нагасаки у политиков и генералов там прибавилось адекватности.

– А что можете сказать по поводу наземной операции?

– Как бы ни громили КНДР с воздуха, сама она рассчитывает именно на свои сухопутные силы. Хотя бы потому, что ее авиацию и флот уничтожат в первые же дни или недели.

Сценариев два. Обе стороны попытаются перейти в наступление и вести боевые действия на территории своего врага.

Какие шансы у северян? Они воспользуются своим преимуществом в артиллерии и системах ракетного залпового огня. На расстоянии 40 – 50 км от границы под огонь попадут все линии обороны и личный состав южнокорейской армии. Ракеты среднего радиуса действия полетят к местам расквартирования 8-й полевой армии США и в сторону военных аэродромов. Имеющихся у южан и американцев сил и средств ПВО может элементарно не хватить.

Конечно, их попытаются нейтрализовать. Но сделать это будет крайне сложно, ведь пушки и реактивные системы, ракетные установки находятся в горах. К примеру, орудия могут на рельсах выезжать на огневую позицию, производить залп по намеченным целям и вновь перемещаться в укрытие в течение нескольких минут.

Для своего наступления армия Северной Кореи воспользуется прорытыми под демилитаризованной зоной тоннелями, которые дадут возможность преодолеть минные поля и проникнуть на территорию южан. Один из таких тоннелей, обнаруженный южнокорейцами, имел пропускную способность в 20 тысяч военнослужащих в час.

Есть мнение, что войска северян окружат Сеул вместо попыток захватить его, устроят блокаду. Но сеульцы – это вам не ленинградцы, поэтому город без снабжения извне падет сам. А ударные силы КНДР будут развивать наступление в глубину полуострова в направлении Тэджона, Тэгу и Пусана. В боях в крупных населенных пунктах, включая пригороды столицы Республики Корея, у США не окажется козыря – преимущества в воздухе. Ну не бомбить же жителей страны-союзника! Зато бегство местного населения в сторону южных портов приведет к хаосу на дорогах и затруднит развертывание американских и корейских войск.– Но рано или поздно наступление северян остановят, – уверен полковник Щербаков. – В самом худшем случае это произойдет на рубеже 36-й параллели. Из США и других стран на полуостров перебросят значительное количество живой силы с мощным вооружением и техникой. А потом коалиция перейдет в контрнаступление. Впрочем, все это уже было в истории – в начале 1950-х.

При таком раскладе стоит ожидать масштабных разрушений и многотысячных жертв среди населения Южной Кореи. Чтобы избежать подобного развития событий, южане с союзниками должны первыми нанести удар на земле.

Учитывая географические особенности театра военных действий и наличие развитой сети мощных фортификационных сооружений северян вдоль границы, сухопутное вторжение на территорию КНДР, вероятнее всего, начнется с проведения воздушной и морской (со стороны Японского и Желтого морей) десантных операций стратегического масштаба. Чтобы рассечь Северную Корею пополам в ее наиболее узком месте.

В этой операции могут быть задействованы до 150 боевых кораблей различных классов, десятки самолетов и вертолетов, 150 – 200 тысяч человек из состава морской пехоты и воздушно-десантных войск. После этого через границу при мощной огневой поддержке устремятся механизированные и танковые колонны такой же численности. Они будут пробиваться в сторону Пхеньяна и Вонсана и далее к северным границам КНДР.

Этот период будет сопровождаться высокими потерями личного состава и техники с обеих сторон. У США и их союзников – в разы меньше, но им тоже мало не покажется. И уж конечно, не обойдется без массовой гибели населения КНДР. Общие потери сторон могут достигнуть несколько десятков тысяч человек.

При этом Северная Корея в любом случае обречена на поражение, если не придет помощь извне. Но северяне все равно рук не опустят. Начнется долгая партизанская война, Пхеньян к ней готовился десятилетиями…

В конечном счете обе стороны вновь сядут за стол переговоров. Причиной прекращения боевых действий также может стать перерасход боеприпасов, неприемлемые потери авиации и личного состава, рост антивоенных выступлений гражданского населения в ведущих странах коалиции и экономические проблемы у союзников. Вот только обе Кореи будут уже обескровлены, погибнет множество неповинных людей, а для восстановления разрушенной инфраструктуры понадобятся долгие годы.

– Да, Олег Дмитриевич, страшную картину вы нарисовали.

– А это чтобы было понятно, к чему может привести новая корейская война. Но я надеюсь, что до крайностей дело не дойдет и война минует Корейский полуостров.

Тем временем

Правительство США объявило о введении санкций против компании «ННК-Примор-нефтепродукт», работающей в Приморье под брендом НК «Альянс», за сотрудничество с КНДР. Одновременно в черный список попали еще несколько российских фирм и отдельных граждан. В чем именно заключается сотрудничество, Вашингтон не разъясняет. Однако теперь запрещает кому-либо по всему миру контактировать с «запрещенцами».

Источник: Николай Кутенких, газета "Владивосток"
comments powered by Disqus
Похожие новости
Борис Кубай рассказал о радиации во Владивостоке после ​пуска ракеты КНДР
15:52, 29 мая 2017 Борис Кубай рассказал о радиации во Владивостоке после ​пуска ракеты КНДР

Глава Примгидромета успокоил читателей РИА VladNews

В Приморье замерили радиационный фон после ночного запуска ракеты КНДР
10:40, 29 мая 2017 В Приморье замерили радиационный фон после ночного запуска ракеты КНДР

Снаряд упал в экономической зоне Японии

КНДР продолжила испытания новых ракет
14:39, 22 мая 2017 КНДР продолжила испытания новых ракет

Китай пообещал урегулировать северокорейскую проблему

​Против кого направлено американское ПРО в Корее?
15:24, 18 мая 2017 ​Против кого направлено американское ПРО в Корее?

В зоне досягаемости оказался ядерный щит Китая

Кто заинтересован в развязывании войны в Корее?
14:45, 17 мая 2017 Кто заинтересован в развязывании войны в Корее?

Мнение эксперта РИА VladNews

Какие силы могут сойтись в вооруженном конфликте на Корейском полуострове?
16:19, 10 мая 2017 Какие силы могут сойтись в вооруженном конфликте на Корейском полуострове?

Стоит ли откапывать топор войны?

Пострадает ли Приморье от войны между США и КНДР?
11:35, 20 апреля 2017 Пострадает ли Приморье от войны между США и КНДР?

Эксклюзивный комментарий эксперта