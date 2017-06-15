Каков сценарий войны недалеко от Приморья?

Комментарий военного эксперта

Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

США направляют третью ударную военно-морскую группу во главе с авианосцем «Нимиц» в западную часть Тихого океана, сообщает РИА VladNews. Скорее всего, он дополнит американские надводные и подводные корабли для сдерживания ракетной и ядерной программ Северной Кореи.

«В» напоминает, что на сегодняшний день у южных берегов Корейского полуострова уже расположились мощные ударные группировки во главе с авианосцами «Карл Винсон» и «Рональд Рейган», которые недавно провели масштабные учения в Японском море с привлечением кораблей Японии и Республики Корея. Стоит отметить, что отправление трех авианосцев США в один регион является редчайшим случаем, ведь даже во время операции по свержению законного правительства в Ираке в 2003 году в Персидском заливе были задействованы всего две авианосные группы.

«В» обратился к военному эксперту – профессиональному разведчику полковнику в отставке Олегу Щербакову с просьбой поделиться своим мнением о возможном развитии событий на Корейском полуострове.

– Американцы старательно подводят ситуацию с КНДР к точке невозврата, – считает Олег Дмитриевич. – Скоро в непосредственной близости от российской границы будет сосредоточено более 300 кораблей и самолетов US Navy (флот) и Air Force (авиация). Счет крылатым и обычным ракетам с боеголовками и авиабомбам станет запредельным. И, если по Чехову, висящее в первом акте на стене ружье обязательно выстрелит под занавес пьесы.

– Возможно ли внезапное нападение США на КНДР?

– Думаю, в ближайшей перспективе нападения не будет. Американцы сами по себе воинами не являются, трусоваты для этого. Во всех мировых войнах в драку они ввязываются лишь в конце, когда дело близится к финалу и нужно успеть к дележке пирога. За последние 70 лет они развязали множество войн. Но нападали всегда стаей на одного, то есть собирали вокруг себя разных союзников. Исключения случались, однако в этих редких случаях жертва считалась полностью беззащитной. Именно так происходило в переворотах и захватах небольших карибских или латиноамериканских стран наподобие Гренады. Но даже с той же Гренадой для янки было откровением, что люди могут защищать свою свободу и стрелять в ответ.

Пока мы не видим явного создания союза единомышленников для атаки на Пхеньян. В Пентагоне понимают, что участия в коалиции только Южной Кореи и Японии маловато. Поэтому сейчас дело ограничивается бряцаньем оружием и созданием на международном уровне негативного образа зла. Даже на прошедшем недавно в Италии саммите «Большой семерки» участники ограничились лишь очередным заявлением. Мол, КНДР создает новые угрозы для мира и международной стабильности, она должна незамедлительно и в полном объеме выполнять все соответствующие резолюции Совета безопасности ООН, отказаться от ядерной программы и разработки баллистических ракет (как будто США и НАТО сами придерживаются основополагающих принципов ООН).

А вот когда США начнут вербовать в Североатлантическом и Тихоокеанском союзах участников для поставки пушечного мяса, станет ясно: готовятся к нападению. Конечно, Америка может ограничиться ракетно-бомбовыми ударами из-под воды и с воздуха. Примеров таких трусливых нападений издалека на суверенные государства множество, вспомним агрессию против Югославии, Ливии, Сирии. Но без наземной операции режим Ким Чен Ына свергнуть невозможно.

И, отвечая на ваш вопрос, скажу, что нападение на КНДР, если оно, не дай бог, произойдет, будет именно внезапным.

– И с чего начнется?

– К бабке не ходи – с запуска сотен «Томагавков». Под удар попадут все выявленные разведкой крупные основные и запасные штабы, узлы связи, первоочередные объекты системы ПВО и авиации, ракетного и ядерного комплексов Северной Кореи. Особо будут охотиться за лидером КНДР. Второй ракетно-бомбовый удар придется на недобитые позиции ПВО, аэродромы, военно-морские базы, позиции артиллерии и реактивных систем залпового огня, места расположения войск специального назначения и опорные пункты на линии разграничения на 38-й параллели. Если потребуется, то третьей волной накроют электростанции, мосты, государственное телевидение и радио, заводы по выпуску оборонной продукции, склады, места сосредоточения танковых и пехотных частей. А вот затем удары обрушатся не только на военные, но и на гражданские объекты, чтобы подавить волю северокорейского народа к сопротивлению.

– И что, северяне будут наблюдать, как их уничтожают?

– Вот запомните мои слова: любой ракетно-артиллерийский ответ КНДР во время первого удара коалиции во главе с США будет выставлен перед мировым сообществом как агрессивное действие Пхеньяна. Ведь эти снаряды и мины прилетят с севера и разорвутся на юге, в том числе среди домов мирного населения. Это позволит не допустить привлечения на сторону КНДР третьих стран. Мы все знаем, против кого это будет направлено…

Но КНДР будет вынуждена защищаться, иначе ее ожидает повторение югославского или ливийского сценария. А так может повториться сценарий вьетнамский, но чем он закончился, тоже хорошо известно. В последние недели северяне постоянно проводят учения сил ПВО, артиллерии, флота и других войск. Рассчитывать на легкую победу их вероятным противникам не стоит.

– Всех интересует вопрос: будет ли использовано ядерное оружие?

– Учитывая состояние вооруженных сил КНДР и решительность ее народа, предположим, что страна не станет сдаваться. И в самом худшем случае руководство загнанного в угол государства использует ядерное оружие.

Некоторые зарубежные эксперты высказывают опасения, что будет применено химическое оружие. Но я лично в это не особо верю, потому что такого оружия у Пхеньяна просто нет. Наверное, так называемые грязные бомбы в наличии имеются, десяток или полтора, а вот с химическим зарядом вряд ли. Если какие-нибудь заряды и рванут на сопредельной к югу от 38-й параллели территории, то это будет акция устрашения без значительного материального ущерба и массовых человеческих жертв. И в основном жертвы опять же будут среди мирного населения Республики Корея.

Да и наличие у КНДР средств доставки ядерных боеприпасов дальнего радиуса вызывает сомнения. Во всяком случае, Америку они не достанут. Поэтому и США не станут использовать свой ядерный арсенал. К тому же, надеюсь, со времен Хиросимы и Нагасаки у политиков и генералов там прибавилось адекватности.

– А что можете сказать по поводу наземной операции?

– Как бы ни громили КНДР с воздуха, сама она рассчитывает именно на свои сухопутные силы. Хотя бы потому, что ее авиацию и флот уничтожат в первые же дни или недели.

Сценариев два. Обе стороны попытаются перейти в наступление и вести боевые действия на территории своего врага.

Какие шансы у северян? Они воспользуются своим преимуществом в артиллерии и системах ракетного залпового огня. На расстоянии 40 – 50 км от границы под огонь попадут все линии обороны и личный состав южнокорейской армии. Ракеты среднего радиуса действия полетят к местам расквартирования 8-й полевой армии США и в сторону военных аэродромов. Имеющихся у южан и американцев сил и средств ПВО может элементарно не хватить.

Конечно, их попытаются нейтрализовать. Но сделать это будет крайне сложно, ведь пушки и реактивные системы, ракетные установки находятся в горах. К примеру, орудия могут на рельсах выезжать на огневую позицию, производить залп по намеченным целям и вновь перемещаться в укрытие в течение нескольких минут.

Для своего наступления армия Северной Кореи воспользуется прорытыми под демилитаризованной зоной тоннелями, которые дадут возможность преодолеть минные поля и проникнуть на территорию южан. Один из таких тоннелей, обнаруженный южнокорейцами, имел пропускную способность в 20 тысяч военнослужащих в час.

Есть мнение, что войска северян окружат Сеул вместо попыток захватить его, устроят блокаду. Но сеульцы – это вам не ленинградцы, поэтому город без снабжения извне падет сам. А ударные силы КНДР будут развивать наступление в глубину полуострова в направлении Тэджона, Тэгу и Пусана. В боях в крупных населенных пунктах, включая пригороды столицы Республики Корея, у США не окажется козыря – преимущества в воздухе. Ну не бомбить же жителей страны-союзника! Зато бегство местного населения в сторону южных портов приведет к хаосу на дорогах и затруднит развертывание американских и корейских войск.– Но рано или поздно наступление северян остановят, – уверен полковник Щербаков. – В самом худшем случае это произойдет на рубеже 36-й параллели. Из США и других стран на полуостров перебросят значительное количество живой силы с мощным вооружением и техникой. А потом коалиция перейдет в контрнаступление. Впрочем, все это уже было в истории – в начале 1950-х.

При таком раскладе стоит ожидать масштабных разрушений и многотысячных жертв среди населения Южной Кореи. Чтобы избежать подобного развития событий, южане с союзниками должны первыми нанести удар на земле.

Учитывая географические особенности театра военных действий и наличие развитой сети мощных фортификационных сооружений северян вдоль границы, сухопутное вторжение на территорию КНДР, вероятнее всего, начнется с проведения воздушной и морской (со стороны Японского и Желтого морей) десантных операций стратегического масштаба. Чтобы рассечь Северную Корею пополам в ее наиболее узком месте.

В этой операции могут быть задействованы до 150 боевых кораблей различных классов, десятки самолетов и вертолетов, 150 – 200 тысяч человек из состава морской пехоты и воздушно-десантных войск. После этого через границу при мощной огневой поддержке устремятся механизированные и танковые колонны такой же численности. Они будут пробиваться в сторону Пхеньяна и Вонсана и далее к северным границам КНДР.

Этот период будет сопровождаться высокими потерями личного состава и техники с обеих сторон. У США и их союзников – в разы меньше, но им тоже мало не покажется. И уж конечно, не обойдется без массовой гибели населения КНДР. Общие потери сторон могут достигнуть несколько десятков тысяч человек.

При этом Северная Корея в любом случае обречена на поражение, если не придет помощь извне. Но северяне все равно рук не опустят. Начнется долгая партизанская война, Пхеньян к ней готовился десятилетиями…

В конечном счете обе стороны вновь сядут за стол переговоров. Причиной прекращения боевых действий также может стать перерасход боеприпасов, неприемлемые потери авиации и личного состава, рост антивоенных выступлений гражданского населения в ведущих странах коалиции и экономические проблемы у союзников. Вот только обе Кореи будут уже обескровлены, погибнет множество неповинных людей, а для восстановления разрушенной инфраструктуры понадобятся долгие годы.

– Да, Олег Дмитриевич, страшную картину вы нарисовали.

– А это чтобы было понятно, к чему может привести новая корейская война. Но я надеюсь, что до крайностей дело не дойдет и война минует Корейский полуостров.

Тем временем

Правительство США объявило о введении санкций против компании «ННК-Примор-нефтепродукт», работающей в Приморье под брендом НК «Альянс», за сотрудничество с КНДР. Одновременно в черный список попали еще несколько российских фирм и отдельных граждан. В чем именно заключается сотрудничество, Вашингтон не разъясняет. Однако теперь запрещает кому-либо по всему миру контактировать с «запрещенцами».