Приморье бьет рекорды по стоимости бензина и дизельного топлива

Регион - один из самых дорогих в стране по ценам на горючее

Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

Цены на топливо в Приморье оказались одними из самых высоких в стране: регион является одним из самых дорогих по стоимости бензина АИ-92 и летнего дизельного топлива. Таковы данные еженедельного обзора ЦДУ ТЭК Минэнерго, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Так, по ценам на бензин АИ-92 Приморье - один из лидирующих регионов, наряду с Крымом, Калининградской областью, Ненецким АО и шестью регионами ДФО (кроме Амурской области и Хабаровского края): здесь цена от 38,75 рубля и выше.

По стоимости бензина АИ-95 в Приморье не самые высокие цены: он стоит в крае 40-40,5 рубля.

Дизельное топливо (летнее) в Приморье - одно из самых дорогих в стране, наряду с почти всеми регионами Дальнего Востока (по Чукотке данные отсутствуют), Тюменской, Вологодской, Мурманской, Архангельской областями, Республиками Крым и Карелия, ХМАО и ЯНАО.

Цены на АИ-92 (04.06.2017 - 11.06.2017). ЦДУ ТЭК.

Цены на АИ-95 (04.06.2017 - 11.06.2017). ЦДУ ТЭК.









Цены на ДТ (летнее) (04.06.2017 - 11.06.2017). ЦДУ ТЭК.