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60% россиян считают, что ДФО - особая территория развития

Минвостокразвития завершил новый опрос
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

На сайте Минвостокразвития завершился онлайн опрос «Дальний Восток это…», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства. 60% опрошенных согласились с тем, что в настоящее время Дальневосточный федеральный округ является особой территорией развития России.

На вопрос «Согласны ли Вы с тем, что в ближайшем будущем Дальний Восток будет развиваться быстрее других регионов России?» положительно ответили 45% респондентов. 

Территорией приоритетного развития макрорегион назвали 70% участников опроса, еще по 15% выбрали варианты «опережающего развития» и «ускоренного развития».

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил развитие Дальнего Востока национальными приоритетом на весь XXI век. Для этого правительство страны разработало новый механизм, обеспечивающий принципиально иной подход государственного финансирования социально-экономического развития ДФО. Он предполагает формирование «дальневосточных разделов» в государственных и федеральных целевых программах, а также их обязательное согласование с Минвостокразвития России. Был утвержден перечень из 28 госпрограмм, в которых должны быть сформированы подпрограммы по опережающему развитию Дальнего Востока.

По словам главы Минвостока Александра Галушки, «это уже сегодня дает нам понимание того, что 640 млрд рублей бюджетных инвестиций в ближайшие 10 лет будут направлены в конкретные отрасли и на конкретные проекты на Дальнем Востоке».

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