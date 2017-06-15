В Приморье ожидаются дожди, местами грозы

Прогноз погоды на 15 июня

Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 15 июня, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примпогоды. В крае переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный умеренный, при грозе сильный. Температура воздуха +16...+25 °C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +19...+21 °C. Температура воды в Амурском заливе +14°C.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +21..+23 °C.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +17...+19 °C.