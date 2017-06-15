Один междугородний рейс из Владивостока отменен

Один автобусный междугородний рейс из Владивостока отменен сегодня, 15 июня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.
В частности, отменены следующие рейсы:
506 Владивосток - Находка 15:10
Один автобусный междугородний рейс из Владивостока отменен сегодня, 15 июня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.
В частности, отменены следующие рейсы:
506 Владивосток - Находка 15:10
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