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Общество

Минтруда предлагает оставить пособие по безработице на уровне 850-4,9 тысячи рублей

Планы на 2018 год
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

Министерство труда и социальной защиты предлагает оставить пособие по безработице в 2018 году без изменений: минимум - 850 рублей, максимум - 4,9 тыс. рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Соответствующий проект постановления правительства появился в среду на официальном портале для размещения проектов нормативных актов.

"Проектом постановления правительства Российской Федерации предусматривается установление на 2018 год минимальной и максимальной величин пособия по безработице в размере 850 рублей и 4,9 тыс. рублей соответственно", - говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее в прошлом году в Минтруде заявляли, что работают над законопроектом, который позволит изменить размеры пособия. Предполагалось, что максимальный размер пособия увеличится, но число получателей может быть сокращено. Тем не менее, документ не поддержали профсоюзы. Пособие по безработице в России не меняется уже семь лет.

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