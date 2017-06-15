Для школьников Владивостока проходят бесплатные развлекательные мероприятия

Летние каникулы с пользой

Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке увлекательный досуг для школьников, оставшихся на летних каникулах в городе, устраивают специалисты МКУ «Молодежный ресурсный центр». В клубе МРЦ «Антресоль» проходят мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и разнообразные познавательные встречи.

Так, сегодня, 14 июня, гостями «Антресоли» стали отдыхающие пришкольного лагеря СОШ № 18. Юные горожане вместе со специалистом молодежного центра Валентиной Ким посмотрели и обсудили в рамках проекта «Мультлекторий» советские мультфильмы, которые учат ребят доброте и нравственности.

Одновременно с этим мероприятием в «Синей комнате» клуба специалист МРЦ Ульяна Шаропова и волонтер Ирина Солнышкина провели для детей мастер-класс по оригами. Под их чутким присмотром ребята смастерили бумажные фигурки.

Молодежный ресурсный центр приглашает на свои бесплатные мероприятия в «Антресоль» всех желающих подростков приморской столицы. Клуб располагается по Океанскому проспекту, 99-76. С расписанием можно ознакомиться на сайте mrc-vlad.ru, в группах ВКонтакте МРЦ и клуба «Антресоль». Необходима предварительная запись по телефонам 245-23-05, 222-22-94.