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237 владивостокцев решили сдать кровь в День донора

Сдать кровь сегодня пришли как новички, так и почетные доноры
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

14 июня, в рамках празднования Всемирного дня донора во Владивостоке прошла общегородская акция «Сдай кровь - сохрани жизнь!». Сдать кровь в этот день решили 237 человек.

«Акции по пропаганде здорового образа жизни и профилактике различных заболеваний проводятся в нашем городе регулярно в рамках реализации муниципальной программы «Здоровый город», - рассказала Наталья Борисюк, начальник отдела по реализации полномочий в сфере охраны здоровья администрации Владивостока. - Сегодня в рамках празднования Дня донора мы провели акцию, направленную на пропаганду донорства. Очень приятно, что на призыв о сдаче крови откликнулось так много горожан».

На краевую станцию переливания крови, расположенную на улице Октябрьской, 6, сегодня сдать кровь обратилось 237 жителей приморской столицы. Очередь из желающих растянулась даже на улице. 188 из них смогли сдать кровь. Остальные, к сожалению, по медицинским показателям не смогли стать донорами.

Стоит отметить, что сдать кровь сегодня пришли как новички, так и почетные доноры.

«Я сегодня впервые сдаю кровь, - поделилась Ирина Викторовна, участница акции «Сдай кровь - сохрани жизнь!». - Очень часто через социальные сети получаю сообщения о том, что кто-то срочно нуждается в крови. Поэтому и решила стать донором. Возможно, моя кровь спасет кому-нибудь жизнь».

«Сдавать кровь и помогать тем самым нуждающимся - это наша семейная традиция, - рассказала Полина Иваницкая, участница акции. - Мой папа военнослужащий и регулярно сдает кровь. Я тоже решила стать доноров. Мне исполнилось 18 лет, теперь я тоже могу сдавать кровь и помогать тем, кто в ней нуждается».

«Мы даже и не ожидали, что так много горожан решит принять участие в акции и сдать кровь, - добавила Наталья Борисюк, начальник отдела по реализации полномочий в сфере охраны здоровья. - Надеемся, что многие из них после этого станут постоянными донорами».

К слову, все, кто сегодня впервые решил сдать кровь, получили подарки от администрации города Владивостока. Им вручались футболки с эмблемой акции, флэш-накопители и шоколадки.

Напомним, что организатором акции «Сдай кровь - сохрани жизнь!» выступила администрация города Владивостока и ГБУЗ «Краевая станция переливания крови».

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