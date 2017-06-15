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Общество

Городские службы вывозят свалки ветвей, брошенных вдоль дорог нерадивыми компаниями

Поймать и наказать такие организации-нарушители довольно сложно
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке вывозят свалки ветвей деревьев, оставленных рекламными и сетевыми компаниями, которые варварски обрезают деревья и бросают ветви вдоль дорог. Практически все работы проводились незаконно, без порубочных талонов, нередко ночью. Наводить порядок и вывозить порубочные остатки вынуждены городские службы благоустройства.

Муниципальное учреждение «Содержание городских территорий» очищает город от свалок ветвей деревьев во всех районах города. Работы по вывозу проводятся по утвержденному графику. Только за несколько дней с территории Первореченского и части Советского районов вывезли более 3000 кг порубочных остатков.

«Чаще всего варварской обрезкой деревьев без специальных разрешений (порубочных талонов) занимаются компании, в чьей собственности находятся рекламные конструкции: городская зелень загораживает обзор рекламы, - уточнил Андрей Лабурский, инженер по коммунальному хозяйству административно-территориального управления Первореченского района города Владивостока. - Также обрезку производят держатели электрических сетей под линиями электропередачи, однако порубочные остатки бросают тут же, хотя обязаны их вывозить. В результате эту работу выполняет муниципальное учреждение «Содержание городских территорий» за бюджетные средства».

По словам специалистов, поймать и наказать такие организации-нарушители довольно сложно.

«Огромная просьба к жителям Владивостока – если вы где-то видите работы по обрезке деревьев, сообщайте в единую диспетчерскую службу администрации города, чтобы у нас была возможность оперативно принять меры», - отметил Андрей Лабурский.

В ближайших планах - уборка свалок ветвей в Первореченском районе по улицам Карла Жигура, Амурской, на проспектах Острякова и Красного Знамени. Всего в списке несанкционированных свалок, которые будут убраны учреждением «Содержание городских территорий», - более 300 адресов.

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