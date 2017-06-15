Большая группа научных сотрудников, исследователей и экономистов из Финляндии знакомится с Владивостоком

Участники рабочей встречи затронули широкий комплекс актуальных вопросов

Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

14 июня начальник управления международных отношений и туризма администрации Владивостока Алексей Кушнир провел рабочую встречу с прибывшей в наш город представительной делегацией Финляндско-российской группы общественных наук при Финляндско-российской комиссии по научному и технологическому сотрудничеству, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Делегацию возглавляет председатель рабочей группы профессор, директор исследовательского центра СЕМАТ высшей школы экономики университета Аалто Рийтта Косонен. В ее состав входят научные сотрудники, исследователи и экономисты из Финляндии, представляющих Хельсинки, Тампере, Лаппеенранта и другие города этой страны.

Круг интересов гостей Владивостока из Финляндии весьма обширен. Это история города, его современный статус, динамика и перспективы развития, экономика, демография, туризм, культура – словом, полный комплекс знаний о Владивостоке, в который они прибыли впервые.

В начале встречи Алексей Кушнир провел краткий исторический экскурс, упомянув, что у истоков развития Владивостока во второй половине ХIХ века стоял и выходец из Финляндии легендарный мореплаватель, китобой и исследователь Дальнего Востока шкипер Фридольф Гек. Он являлся членом Общества изучения Амурского края, привозил из своих экспедиций редкие экспонаты для музея этого Общества, а затем поселился на острове Аскольд, где подружился с другим исследователем Приморья - Михаилом Янковским. Шкипер Гек был похоронен на Покровском кладбище Владивостока, его именем названы одна из улиц в нашем городе, бухта в Амурском заливе и пограничный сторожевой корабль.

Оказалось, что гостям из Финляндии знакома (пусть и не так подробно) эта страница истории Владивостока, связанная с их легендарным земляком. А сегодня они намерены обсудить перспективы развития Владивостока - европейского города в Азии в современном статусе свободного порта с возможным введением в нем безвизового режима въезда иностранных гостей.

В ходе оживленного обмена мнениями участники рабочей встречи затронули широкий комплекс актуальных вопросов. Это деятельность Дальневосточного федерального университета на Русском острове, программа «Дальневосточный гектар», работа Приморской сцены Мариинского театра, увеличение количества заходов во Владивосток крупных океанских лайнеров с тысячами туристов из разных стран на борту, перспективы открытия в нашем городе филиала Эрмитажа и другие активно интересующие финских исследователей вопросы.

В программе их дальнейшего пребывания во Владивостоке – более подробное визуальное и аналитическое знакомство с городом и всеми обсужденными сегодня в мэрии направлениями.