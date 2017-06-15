Стало известно о состоянии девочки, оставшейся в живых при столкновении с локомотивом 18:15, 14 июня Стало известно о состоянии девочки, оставшейся в живых при столкновении с локомотивом (Эксклюзив)
В автоаварии под Большим Камнем погибла молодая пара 17:40, 14 июня В автоаварии под Большим Камнем погибла молодая пара (Эксклюзив)
Во Владивостоке на автомобиль упало ведро с краской 17:27, 14 июня Во Владивостоке на автомобиль упало ведро с краской (Фото)
Новостная лента
Июнь, 15 четверг
02:10
​Дело о колене «Честного детектива» во Владивостоке: Кто на чьем пути встал Эксклюзив
02:10
Во Владивостоке на несанкционированном митинге задержано 22 человека
02:10
Политолог рассказал всю правду о губернаторе Приморья
01:09
Большая группа научных сотрудников, исследователей и экономистов из Финляндии знакомится с Владивостоком
00:17
Налоговая служба проводит во Владивостоке дни открытых дверей для физических лиц
Июнь, 14 среда
23:45
В торговом центре во Владивостоке пройдет скоростной спуск на велосипедах
22:02
Во Владивостоке появилось новое отделение патологии новорожденных Фото
21:13
За неубранный мусор во Владивостоке привлекаются к ответственности гаражно-строительные кооперативы
20:30
На участие в театрализованном шествии по Светланской уже поступило более 80 заявок
19:07
Захват имущества Театра оперы и балета может вылиться в уголовное дело против администрации Приморья
18:15
Стало известно о состоянии девочки, оставшейся в живых при столкновении с локомотивом Эксклюзив
18:00
​Фестиваль «Точка возврата» отобрал лучшие фильмы
17:51
Приморские подростки устроили ночную прогулку по рельсам - но попались полиции
17:42
Квоты на 4 тысячи тонн приморских крабов продали на аукционе в Москве
17:40
В автоаварии под Большим Камнем погибла молодая пара Эксклюзив
17:34
Во Владивостоке произошло почти 60 аварий за сутки Эксклюзив
17:27
Во Владивостоке на автомобиль упало ведро с краской Фото
17:27
Как встречали Варяг во Владивостоке Фото
17:16
Во Владивостоке появился Цветочный город
17:05
В Приморье снова обнаружено заразное зерно сои
16:52
Во Владивостоке суд рассматривает блокировку инструкций по изготовлению бомбы в Интернете
16:41
В Приморье водитель оштрафован на 50 тысяч рублей за перевозку людей в неисправном автобусе
16:36
Большая уборка на мысе Басаргина Фото
16:23
За сутки в Приморье потушили шесть пожаров
16:12
В Приморье несовершеннолетний велосипедист угодил под КамАЗ Фото
16:01
В Сети появились фото корпуса iPhone 8
15:52
Пятеро приморцев ограбили семью из Китая
15:41
Во Владивостоке может появиться представительство провинции Хэйлунцзян
15:31
Владивостокский депутат обжалует решение суда
15:22
Приморца раздавило собственным «Крузаком»
15:12
Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Приморье Фото
15:02
Продавцы-мошенники торгуют в Приморье молодым китайским картофелем под видом местного
14:53
В Приморье свиньям скормили партию зараженного картофеля
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4147 (86) от 15 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Ликбез от финансистов: новые вызовы для потребителей
Под обаянием Безрукова
Во Владивостоке появился Цветочный город
Японская бизнес-миссия едет на Дальний Восток
Кожевенное производство стартует через три года
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Большая группа научных сотрудников, исследователей и экономистов из Финляндии знакомится с Владивостоком

Участники рабочей встречи затронули широкий комплекс актуальных вопросов
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

14 июня начальник управления международных отношений и туризма администрации Владивостока Алексей Кушнир провел рабочую встречу с прибывшей в наш город представительной делегацией Финляндско-российской группы общественных наук при Финляндско-российской комиссии по научному и технологическому сотрудничеству, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Делегацию возглавляет председатель рабочей группы профессор, директор исследовательского центра СЕМАТ высшей школы экономики университета Аалто Рийтта Косонен. В ее состав входят научные сотрудники, исследователи и экономисты из Финляндии, представляющих Хельсинки, Тампере, Лаппеенранта и другие города этой страны.

Круг интересов гостей Владивостока из Финляндии весьма обширен. Это история города, его современный статус, динамика и перспективы развития, экономика, демография, туризм, культура – словом, полный комплекс знаний о Владивостоке, в который они прибыли впервые.

В начале встречи Алексей Кушнир провел краткий исторический экскурс, упомянув, что у истоков развития Владивостока во второй половине ХIХ века стоял и выходец из Финляндии легендарный мореплаватель, китобой и исследователь Дальнего Востока шкипер Фридольф Гек. Он являлся членом Общества изучения Амурского края, привозил из своих экспедиций редкие экспонаты для музея этого Общества, а затем поселился на острове Аскольд, где подружился с другим исследователем Приморья - Михаилом Янковским. Шкипер Гек был похоронен на Покровском кладбище Владивостока, его именем названы одна из улиц в нашем городе, бухта в Амурском заливе и пограничный сторожевой корабль.

Оказалось, что гостям из Финляндии знакома (пусть и не так подробно) эта страница истории Владивостока, связанная с их легендарным земляком. А сегодня они намерены обсудить перспективы развития Владивостока - европейского города в Азии в современном статусе свободного порта с возможным введением в нем безвизового режима въезда иностранных гостей.

В ходе оживленного обмена мнениями участники рабочей встречи затронули широкий комплекс актуальных вопросов. Это деятельность Дальневосточного федерального университета на Русском острове, программа «Дальневосточный гектар», работа Приморской сцены Мариинского театра, увеличение количества заходов во Владивосток крупных океанских лайнеров с тысячами туристов из разных стран на борту, перспективы открытия в нашем городе филиала Эрмитажа и другие активно интересующие финских исследователей вопросы.

В программе их дальнейшего пребывания во Владивостоке – более подробное визуальное и аналитическое знакомство с городом и всеми обсужденными сегодня в мэрии направлениями.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Налоговая служба проводит во Владивостоке дни открытых дверей для физических лиц
00:17, 15 июня 2017 Налоговая служба проводит во Владивостоке дни открытых дверей для физических лиц

Дни приема

На участие в театрализованном шествии по Светланской уже поступило более 80 заявок
20:30, 14 июня 2017 На участие в театрализованном шествии по Светланской уже поступило более 80 заявок

157 лет Владивостоку

Во Владивостоке произошло почти 60 аварий за сутки
17:34, 14 июня 2017 Во Владивостоке произошло почти 60 аварий за сутки

Водители нарушили ПДД 368 раз

Во Владивостоке появился Цветочный город
17:16, 14 июня 2017 Во Владивостоке появился Цветочный город

Пришкольные лагеря работают в две смены

В Сети появились фото корпуса iPhone 8
16:01, 14 июня 2017 В Сети появились фото корпуса iPhone 8

На неофициальных фото - передняя и задняя панели

Зарплата соцработников в Приморье выросла в 2,5 раза
14:42, 14 июня 2017 Зарплата соцработников в Приморье выросла в 2,5 раза

Официальные данные

Отряд боевых кораблей ТОФ вернулся во Владивосток
14:32, 14 июня 2017 Отряд боевых кораблей ТОФ вернулся во Владивосток

Моряков встречали их родные и близкие