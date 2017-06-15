Налоговая служба проводит во Владивостоке дни открытых дверей для физических лиц

Дни приема

Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

В следующие пятницу и субботу, 23 и 24 июня в налоговых инспекциях Приморского края пройдут дни открытых дверей:

23 июня с 9.00 до 16.45 часов;

24 июня с 10.00 до 15.00 часов.

В рамках мероприятия налогоплательщики – физические лица узнают о порядке исчисления налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов, о налоговых льготах.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы по налогообложению.

Физические лица смогут подать заявление на получение льготы по налогам, при наличии необходимых документов.