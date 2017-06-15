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Культура

Выставка картин приморских художников открылась в Харбине

Здесь представлено 30 картин
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

Выставка картин приморских художников «Край, в котором мы живем» торжественно открылась в Харбине, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. 

Вице-губернатор провинции Хэйлунцзян Цзя Юймэй отметила, что представленные на выставке работы приморских художников посвящены достижениям во всех сторонах сотрудничества между двумя регионами и символизируют развитие этого сотрудничества.

«Подобные мероприятия имеют большое значение для формирования и укрепления двусторонних связей. Также, надеюсь, эта выставка будет способствовать процветанию и развитию искусства двух регионов», – отметила она.

Всего на выставке представлено 30 картин. Как рассказала директор Приморской государственной картинной галереи Алена Даценко, это работы профессиональных художников разных поколений, которые активно участвуют в российских и международных выставочных проектах, многих из них – заслуженные художники РФ.

«На выставке вы можете увидеть живописные и графические работы, выполненные в самых разных жанрах и техниках. Это портреты, натюрморты, тематические картины, пейзажи, в том числе отображающее природу и достопримечательности Приморья», – обозначила руководитель учреждения.

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