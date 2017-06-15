Новые подходы к устройству детей в семьи обсудят в Приморье

На семинаре собрались около 250 специалистов

Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

Обучающий семинар для специалистов организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проходит в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Около 250 сотрудников таких учреждений и служб сопровождения приемных семей собрались, чтобы обменяться опытом и выработать новые подходы к решению проблемы семейного устройства.

Открывая семинар, директор департамента образования и науки Оксана Мартыненко подчеркнула, его главная цель – помочь каждому ребенку, оставшемуся без родителей, обрести свою семью.

«Право ребенка жить и воспитываться в семье священно, никакое учреждение, даже самое передовое, не в силах заменить дом. И, даже если в судьбе ребенка сложилось так, что свою кровную семью он по каким-то причинам утратил, то государство должно предпринять максимум усилий, чтобы он смог расти в замещающей семье. Пропаганде таких методик, глубокому и детальному изучению инструментов такой работы посвящено наше мероприятие», – отметила она.

Оксана Мартыненко добавила, основной упор в работе семинара будет сделан на обсуждение работы с категориями детей, которые сложно устраиваются в семьи. Это подростки, которые зачастую сами не хотят идти на контакт с потенциальными родителями. Это дети, имеющие братьев и сестер, которых при принятии в семью нельзя разлучать.

«И самая сложная категория – дети с ограниченными возможностями здоровья. Хотя, в последнее время в крае отмечается положительная динамика устройства таких детей в семьи. Вероятно, это связано с изменением отношения к таким людям в обществе в целом. В Приморье сегодня действует масса форм социальной поддержки семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. И потенциальные родители, понимая, что не останутся наедине со своими проблемами, а получат поддержку от государства, перестают испытывать страх и берут таких детей на воспитание», – подчеркнула она.

Семинар в Приморье продлится два дня. Сотрудники приморских учреждений также смогут обсудить самые актуальные вопросы с приглашенными экспертами. Среди них: член Координационного совета при Президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей Галина Семья, заместитель директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства образования и науки РФ Ирина Романова, начальник управления координации деятельности территориальных структурных подразделений по опеке и попечительству и образовательных организаций для детей, оставшихся без попечения родителей Вера Марченко и другие.

Отметим, в настоящее время в Приморье ведется большая работа по устройству детей в семьи и профилактике социального сиротства.