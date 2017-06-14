В торговом центре во Владивостоке пройдет скоростной спуск на велосипедах

на трассу выйдут побороться 40 лучших райдеров России и Дальнего Востока

Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

В субботу, 24 июня, во Владивостоке пройдут первые на Дальнем Востоке соревнования по скоростному спуску на велосипедах в торговом центре, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Мероприятие состоится в рамках празднования Дня молодежи.

За внушительный призовой фонд и подарки от спонсоров на трассу выйдут побороться 40 лучших райдеров России и Дальнего Востока. На четырех этажах торгово-развлекательного комплекса «Седанка Сити» можно будет увидеть трамплины, различные препятствия, а так же прыжки с этажа на этаж в исполнении опытных велосипедистов.

Организаторами мероприятия выступили организация «Сам себе велосипед» при поддержке управление по делам молодежи администрации города Владивостока. Приглашаются все желающие увидеть зрелищное шоу мастеров двухколёсного спорта.

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