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В торговом центре во Владивостоке пройдет скоростной спуск на велосипедах

на трассу выйдут побороться 40 лучших райдеров России и Дальнего Востока
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

В субботу, 24 июня, во Владивостоке пройдут первые на Дальнем Востоке соревнования по скоростному спуску на велосипедах в торговом центре, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Мероприятие состоится в рамках празднования Дня молодежи.

За внушительный призовой фонд и подарки от спонсоров на трассу выйдут побороться 40 лучших райдеров России и Дальнего Востока. На четырех этажах торгово-развлекательного комплекса «Седанка Сити» можно будет увидеть трамплины, различные препятствия, а так же прыжки с этажа на этаж в исполнении опытных велосипедистов.

Организаторами мероприятия выступили организация «Сам себе велосипед» при поддержке управление по делам молодежи администрации города Владивостока. Приглашаются все желающие увидеть зрелищное шоу мастеров двухколёсного спорта.

Более подробную информацию можно найти на сайте www.downmall2017.ru

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