За неубранный мусор во Владивостоке привлекаются к ответственности гаражно-строительные кооперативы

Председателей ждет штраф в 5000 рублей

Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

В Первореченском районе Владивостока проходят санитарные рейды по территориям гаражно-строительных кооперативов, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Как сообщили в административной комиссии района, за неубранный мусор к ответственности уже были привлечены председатели пяти кооперативов. Среди нарушителей - ГСК-63, расположенный по адресу: ул. Жигура, 11, ГСК-45/2, ул. Жигура, 6, ГСК-62 (Жигура, 13) и другие.

За непринятие мер по очистке территорий председателям гаражно-строительных кооперативов предстоит заплатить штрафы по 5000 рублей.