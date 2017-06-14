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Общество

На участие в театрализованном шествии по Светланской уже поступило более 80 заявок

157 лет Владивостоку
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

В администрации Владивостока продолжается подготовка к театрализованному шествию в честь его 157-летия. В оргкомитет уже поступило более 80 заявок от предприятий, организаций и горожан на участие в этом массовом и зрелищном мероприятии.

Праздничное шествие по улице Светланской состоится 1 июля в 11 часов. Уже сейчас известно, что в шествии примут участие почетные граждане, спортсмены, медицинские работники, представители аптек, налоговой инспекции, Пенсионного фонда, воспитанники школ искусств, ученики общеобразовательных школ, пройдут колонны творческих коллективов, общественных организаций Владивостока.

Администрация Владивостока предлагает принять участие в шествии трудовые коллективы, семьи с детьми и всех желающих горожан. Заявки на участие принимаются до 27 июня.

Количество участников шествия - не ограничено. Для участия в нём необходимо подать заявку установленного образца на e-mail: vladivostok.dengoroda2017@mail.ru, а также по тел.: 8(423) 200-71-1010 до 20 часов ежедневно).

В оформлении колонн организаторы предлагают использовать символику города или коллектива, петь песни, кричать речевки и девизы, колонну может возглавлять декорированная машина или платформа.

Подробная информация и справки по тел.:

  • 8 (423) 200-71-1010 до 20 часов ежедневно);
  • 8 (924) 730-71-10 (для sms-сообщений с 10 до 20 часов ежедневно);
  • 8 (950) 286-94-92 (звонки/sms/WhatsApp - режиссер театрализованного шествия – Юлия Алексеева).

Напомним, впервые подобное шествие горожан состоялось в 2013 году – в честь 153-й годовщины Владивостока. Тогда глава города Игорь Пушкарёв поставил перед организаторами задачу – организовать новые мероприятия и привлечь к участию в праздничных мероприятиях как можно больше горожан. Тогда по Светланской прошло около 60 тысяч жителей города. Поздравили Владивосток спортсмены, врачи, военные общественные организации, сотрудники образовательных учреждений города, банковские работники, представители малого и среднего бизнеса, компании сотовой связи и интернет-провайдеры.

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