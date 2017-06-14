Стало известно о состоянии девочки, оставшейся в живых при столкновении с локомотивом

Трое детей погибли

Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

Девочка, выжившая после столкновения с локомотивом, находится в тяжелом состоянии, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Опекун ребенка Александр Нестеренко просит помощи. Вот что сообщает мужчина о состоянии девочки Ани:

"Операцию проводил ведущий нейрохирург края. Кровоизлеяния в мозг нет. Была гематома - удалили. Аня в искусственной коме, предположительно на три недели. Изначально говорилось о проблемах с селезенкой, сейчас об этом не говорят. Введён зонд в трахею для улучшения дыхания. Руки и ноги целы, без переломов. Сильный ушиб грудной клетки, но без повреждения легких. Врачи отмечают, что организм спортивный, сильный, это ей поможет".

Желающие оказать материальную помощь опекуну ребенка могут узнать всю подробную информацию по телефону:

8 9940140232 - Александр.

Напомним,трагедия случилась вечером, 10 июня, в районе поселка Новый, Надеждинский район. Пятеро детей гуляли на жд путях в попытках сделать сэлфи. В это же время маневровый локомотив перегонял вагоны. Машинист подал предупреждающий сигнал, но было слишком поздно. В результате столкновения детей и локомотива погибли три человека: брат с сестрой и еще один мальчик. Известно, что детям было от 10 до 12 лет.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.



