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Во Владивостоке появилось новое отделение патологии новорожденных

В роддоме №3 будет осуществляться второй этап выхаживания малышей
Фото: Роддом №3 Владивостока Фото: Роддом №3 Владивостока
Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

В роддоме № 3 Владивостока стало больше на одно отделение – патологии новорожденных и недоношенных детей. Первых пациентов оно приняло уже сегодня, 14 июня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения. 

Как сообщила главврач КГБУЗ Светлана Сагайдачная, открытие нового подразделения стало возможным благодаря поддержке департамента здравоохранения Приморского края. Отделение предназначено для наблюдения и лечения малышей с врожденными пороками развития и перенесших гемолитическую болезнь, маловесных и недоношенных деток (с 34 недель), а также маленьких пациентов, получивших первичную помощь в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных роддома № 3, находящихся в стабильном состоянии и нуждающихся в продолжении лечения. «Это так называемый второй этап выхаживания, который возможен только в учреждениях здравоохранения третьего уровня, которым и является наш роддом, - пояснила Светлана Викторовна. – Его преимущество состоит в том, что малыши, появившиеся на свет в нашем акушерском стационаре и требующие более длительного ухода, пристального внимания и дополнительного лечения, могут продолжать получать их у нас, без перевода в другое профильное учреждение и связанных с этим стрессов для мамы и ребенка. Всю необходимую медицинскую помощь им готовы оказать в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей».

Новое подразделение включает две палаты, рассчитанные на пребывание 4 мам и их малышей, собственный процедурный кабинет, буфет и сестринский пост. Каждая палата оснащена всем необходимым оборудованием и персональной комнатой для гигиены. Маленькие пациенты отделения будут здесь поправляться и набираться сил до 10 дней. Учитывая же то, что некоторых из них станут направлять сюда после лечения в реанимации, максимальный период пребывания в родильном доме для них может составить примерно 3 недели. Так, например, малютка Виктория, которая появилась на свет 10 июня и стала первой пациенткой нового подразделения, ранее получила необходимую помощь в детской реанимации. Ее мама Екатерина уже в полной мере оценила все достоинства внедрения второго этапа выхаживания и поблагодарила специалистов учреждения за профессионализм и созданный ими комфорт для мам и их малышей.

Важность работы отделения патологии новорожденных отметила и начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям департамента здравоохранения Приморского края Елена Ибрагимова, которая приняла участие в церемонии открытия подразделения. «Говоря о втором этапе выхаживания, мы понимаем, насколько он важен для медперсонала и пациентов, - подчеркнула она. – Ведь лишняя транспортировка не всегда безопасна для ребенка. Кроме того, лечение малышей, нуждающихся в дополнительном наблюдении и уходе, требует определенных условий. Здесь они обеспечиваются в полной мере».

Подчеркнем, что открытие этого отделения стало долгожданным и значимым событием для «третьего» роддома. Ведь, как известно, среди его пациенток – не только те, кто выбрал это учреждение по программе родовых сертификатов. В соответствии с приказом департамента здравоохранения Приморского края с января 2016 года сюда направляются женщины с осложненной беременностью и те, чьи малыши имеют различные пороки развития и нуждаются в оказании специализированной, высокотехнологичной помощи. Только за 5 месяцев 2017 года специалисты родильного дома № 3 Владивостока приняли 1008 родов и 1014 младенцев, из которых 90 прошли лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных. А это значит, что новое подразделение – отделение патологии новорожденных и недоношенных детей – является для учреждения и его пациентов особенно важным и необходимым.

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