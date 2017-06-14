Как встречали Варяг во Владивостоке

Фоторепортаж РИА VladNews

Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

Сегодня отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана Тихоокеанского флота гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и морского танкера «Печенга» прибыл в главную базу флота г.Владивосток после выполнения задач дальнего океанского похода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ВВО ТОФ. Во Владивостоке прошёл торжественный ритуал встречи отряда боевых кораблей.

На торжественном митинге, посвященном встрече корабля, присутствовали представители командования и военнослужащие Тихоокеанского флота, родные и близкие военных моряков, представители ветеранских, общественных и религиозных организаций. Также на месте событий побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.