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Фоторепортажи

Как встречали Варяг во Владивостоке

Фоторепортаж РИА VladNews
Фото: Семён Апасов, РИА VladNews Фото: Семён Апасов, РИА VladNews
Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

Сегодня отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана Тихоокеанского флота гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и морского танкера «Печенга» прибыл в главную базу флота г.Владивосток после выполнения задач дальнего океанского похода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ВВО ТОФ. Во Владивостоке прошёл торжественный ритуал встречи отряда боевых кораблей.

На торжественном митинге, посвященном встрече корабля, присутствовали представители командования и военнослужащие Тихоокеанского флота, родные и близкие военных моряков, представители ветеранских, общественных и религиозных организаций. Также на месте событий побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.

Автор фоторепортажа: Семён Апасов, РИА VladNews

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