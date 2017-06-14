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Культура

​Фестиваль «Точка возврата» отобрал лучшие фильмы

В Тихоокеанский полуфинал прошли 8 фильмов
Фото: Елена Кищик, Игорь Гавриленко Фото: Елена Кищик, Игорь Гавриленко
Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

Первый Дальневосточный фестиваль игрового любительского кино «Точка возврата» отобрал лучшие фильмы в регионах, сообщает корреспондент VladNews. В Тихоокеанский полуфинал фестиваля прошли 8 короткометражных фильмов, 6 из которых были сняты в Приморье.

«В Тихоокеанском поясе нам удалось собрать довольно неплохие - я имею в виду, любительски неплохие - работы, - рассказала региональный директор фестиваля Юлия Карабицкая. - В особенности интерес к фестивалю проявили приморцы. В полуфинале соревнуются шесть фильмов из Приморья и два с Камчатки. Многие работы сняты очень просто, местами не совсем качественно, но когда сама история цепляет, все эти погрешности утрачивают важность. Когда в фильме показывают жизненные ситуации, которые трогают до слёз, становится всё равно, на какую камеру снимали и насколько грамотно выстроили порядок кадров».

Напомним, что фестиваль игрового любительского кино «Точка возврата» объединяет непрофессиональных кинематографистов всего Дальнего Востока. Отборочные этапы проводятся в трёх региональных поясах: Амурский (Амурская область, ЕАО, Хабаровский край), Полярный (Магаданская область, республика Саха (Якутия), Чукотский АО), Тихоокеанский (Камчатский край, Приморский край, Сахалинская область). Победители отборочных этапов проходят в финал, который пройдёт в Хабаровске в конце сентября. Главный приз – 100 тысяч рублей.

Имена полуфиналистов будут озвучены во Владивостоке 17 июня. В арт-студии «Квартира №1» в 17.00 покажут работы участников, наградят лучших, и вручат путёвки в финал. Приглашаются все участники фестиваля, друзья участников, представители медиа и просто желающие посмотреть, как далеко зашла дальневосточная любительская киномысль.

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