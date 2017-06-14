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Приморские подростки устроили ночную прогулку по рельсам - но попались полиции

Детей сняли с железнодорожных путей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

В Приморском крае транспортные полицейские сняли с жд-путей двух подростков 14 и 15 лет, устроивших ночной променад по рельсам в районе станции Тихоокеанская (в районе Находки), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

Правоохранители провели с детьми беседу, после чего передали их родителям. На родителей составлен протокол о правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

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