Во Владивостоке на автомобиль упало ведро с краской

Ведро "прилетело" с верхних этажей

Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

Парковка возле дома доставила массу проблем автомобилисту из Владивостока, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе дома по Народному проспекту, 15. Водитель кроссовера припарковал свой автомобиль возле дома, напротив входа в салон красоты. По неизвестным пока причинам с верхних этажей упало ведро с белой краской, которое разлетелось вдребезги, а брызги краски орошили все вокруг. Досталось и кроссоверу, который стоял рядом с местом падения ведра: в краске оказались и колеса, и бампер, а также двери транспортного средства.

Остается только догадываться, какова же была реакция владельца авто по возвращению на парковку.

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