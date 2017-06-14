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Политика и экономика

Квоты на 4 тысячи тонн приморских крабов продали на аукционе в Москве

Добыча начнется 1 сентября
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

Добыча краба в подзоне Приморье начнется 1 сентября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. В департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов напомнили, что обладатели прибрежных квот краба определились на московском аукционе. Стоимость лотов на крабов Приморья (общей массой порядка 5 ) превысила 22 миллиарда рублей.

«Сейчас с победителями крабового аукциона департамент заключает договоры закрепления долей квот для прибрежного рыболовства. Между пользователями будет распределено более четырех тысяч тонн крабов», – прокомментировал заместитель директора департамента Валерий Корко. Он рассказал, что добыча краба камчатского, синего и волосатого в Приморье (южнее мыса Золотой) начнется 1 сентября. Добыча краба опилио – после распределения квот.

Стоит отметить, что рыбаки Приморья увеличили добычу краба по сравнению с прошлым годом.

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