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Фоторепортажи

Большая уборка на мысе Басаргина

Фоторепортаж РИА VladNews
Фото: Виталий Берков Фото: Виталий Берков
Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

В прошедшее воскресенье группа журналистов и блогеров провела субботник на территории мыса Басаргина, сообщает корреспондент РИА VladNews. Эту акцию активно поддержало руководство ТОФ и сам смотритель маяка, благодаря чему это мероприятие и состоялось, так как территория полуострова находится в ведомстве военных и проход, а тем более проезд, запрещены.

Несмотря на закрытость территории и отсутствие толп отдыхающих, мусора на Басаргина скопилось много, основная часть  – это пластиковые отходы, которые десятилетиями выбрасывались на берег волнами. В меньших количествах - стеклянная тара, различные металлические банки, ветошь и поролон. В общем было собрано около 50 мешков. И это лишь малая часть от общего количества мусора, «запрятанного» на берегу.

Сам мыс облюбовала большая колония чернохвостых чаек. С мыса открывается великолепный вид на кампус ДВФУ, часть Владивостока, остров Скрыплёва, Русский мост. 

Часть мусора было вывезено на личном автотранспорте, оставшийся вывезли военные.

Автор фоторепортажа: Виталий Берков

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