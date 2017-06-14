Большая уборка на мысе Басаргина

Фоторепортаж РИА VladNews

Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

В прошедшее воскресенье группа журналистов и блогеров провела субботник на территории мыса Басаргина, сообщает корреспондент РИА VladNews. Эту акцию активно поддержало руководство ТОФ и сам смотритель маяка, благодаря чему это мероприятие и состоялось, так как территория полуострова находится в ведомстве военных и проход, а тем более проезд, запрещены.

Несмотря на закрытость территории и отсутствие толп отдыхающих, мусора на Басаргина скопилось много, основная часть – это пластиковые отходы, которые десятилетиями выбрасывались на берег волнами. В меньших количествах - стеклянная тара, различные металлические банки, ветошь и поролон. В общем было собрано около 50 мешков. И это лишь малая часть от общего количества мусора, «запрятанного» на берегу.

Сам мыс облюбовала большая колония чернохвостых чаек. С мыса открывается великолепный вид на кампус ДВФУ, часть Владивостока, остров Скрыплёва, Русский мост.

Часть мусора было вывезено на личном автотранспорте, оставшийся вывезли военные.