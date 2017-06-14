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Во Владивостоке появился Цветочный город

Пришкольные лагеря работают в две смены
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

Цветочный город – так называется пришкольный лагерь во Владивостоке, который работает во Дворце детского творчества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Сегодняшнее утро дети в нем начали с моделирования парашютов, строительства самолетов и оригами. Особенность лагеря в том, что здесь немного экскурсий, но очень много творческих занятий.

«Каждая минута у нас расписана, дети все время чем-то заняты, – рассказывает руководитель пришкольного лагеря, Евгения Гавриленко. – В программе - био-квесты, крио-шоу, выступления на сцене, мастер-классы, показы мод и многое другое. Каждый отряд в нашем Цветочном городе тематический: Квартал одуванчиков, Мексиканская долина и другие».

Кроме насыщенной программы, детей в лагере ждет завтрак и обед по расписанию. Находиться здесь они могут с 8.30 утра до 16.00.

Напомним, пришкольные лагеря работают в две смены, с 1 июня и с 13 июня. Каждая смена длится три недели. Всего за время летних каникул в пришкольных лагерях отдохнут более 10 000 школьников.

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