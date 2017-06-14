Во Владивостоке суд рассматривает блокировку инструкций по изготовлению бомбы в Интернете

Обнаружено 19 страниц с запрещенным контентом

Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

В январе 2017 года прокуратура Первомайского района Владивостока выявила 19 интернет-страниц, на которых размещена информация об изготовлении самодельных взрывчатых смесей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития прокуратуры Приморья.

Согласно экспертным исследованиям текстовых файлов, размещенных на этих сайтах, в них содержится информация, при использовании которой возможно изготовление самодельных взрывчатых смесей и которая может рассматриваться как учебное пособие.

При этом доступ к данной информации был свободным для неограниченного круга лиц из числа Интернет-пользователей.

Учитывая данные обстоятельства, прокурор района направил административное исковое заявление в суд о признании размещенной на интернет-страницах информацию запрещенной.