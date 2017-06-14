В Приморье водитель оштрафован на 50 тысяч рублей за перевозку людей в неисправном автобусе

Он осужден по уголовной статье

Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

В Приморье Артемовский суд признал виновным водителя, управлявшего рейсовым автобусом, не отвечающим требованиям безопасности. Подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края.

Сотрудники ГАИ Артема остановили для проверки маршрутный автобус. Выяснилось, что ТС вышло на линию с техническими неисправностями. Водителю было выдано предписание о запрете выхода на линию до устранения неполадок. Также он был предупрежден об уголовной ответственности за управление транспортным средством, не отвечающим требованиям безопасности.

Но правонарушитель ослушался - и вновь попал в поле зрения сотрудников полиции. Установлено, что 32-летний водитель требование инспектора проигнорировал и продолжил перевозить пассажиров на неисправном автобусе, подвергая опасности их жизни и здоровье.

Автобус поставлен на СВЗТ. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение или оказание услуг, не отвечающих требованию безопасности).

Городской суд назначил 32-летнему местному жителю наказание в виде штрафа на 50 тысяч рублей.