В Приморье несовершеннолетний велосипедист угодил под КамАЗ

Мальчик получил травму руки

Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

В дежурную часть Госавтоинспекции Уссурийского городского округа поступило сообщение о наезде автомобиля на ребенка-велосипедиста, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД края.

Инцидент случился в городе Уссурийске в районе улицы Слободская. 11-летний велосипедист двигался по краю проезжей части дороги, в районе дома №7 по ул.Слободская мальчик не справился с управлением и совершил столкновение с автомашиной КАМАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавший получил травмы руки.

В пресс-службе ГИБДД Приморья корреспонденту РИА VladNews сообщили, что родители несовершеннолетнего велосипедиста, нарушившего Правила дорожного движения, будут привлечены к административной ответственности. В соответствии с действующим законодательством движение велосипедистов в возрасте до 14 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. В обязательном порядке автоинспекторы проинформируют о данном факте инспекцию по делам несовершеннолетних.

Родителей малолетнего нарушителя привлекут к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.