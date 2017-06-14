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В Приморье несовершеннолетний велосипедист угодил под КамАЗ

Мальчик получил травму руки
Фото: ГИБДД Приморья Фото: ГИБДД Приморья
Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

В дежурную часть Госавтоинспекции Уссурийского городского округа поступило сообщение о наезде автомобиля на ребенка-велосипедиста, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД края.

Инцидент случился в городе Уссурийске в районе улицы Слободская. 11-летний велосипедист двигался по краю проезжей части дороги, в районе дома №7 по ул.Слободская мальчик не справился с управлением и совершил столкновение с автомашиной КАМАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавший получил травмы руки.

В пресс-службе ГИБДД Приморья корреспонденту РИА VladNews сообщили, что родители несовершеннолетнего велосипедиста, нарушившего Правила дорожного движения, будут привлечены к административной ответственности. В соответствии с действующим законодательством движение велосипедистов в возрасте до 14 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. В обязательном порядке автоинспекторы проинформируют о данном факте инспекцию по делам несовершеннолетних. 

Родителей малолетнего нарушителя привлекут к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.

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