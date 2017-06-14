Во Владивостоке произошло почти 60 аварий за сутки

Водители нарушили ПДД 368 раз

Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

Жители и гости Владивостока нарушили правила дорожного движения 368 раз за сутки; из них 102 на совести пешеходов, 5 - водителей автобусов и 9 - таксистов, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Во вторник, 14 июня, в приморской столице зарегистрировано 57 ДТП, из них 33 - с материальным ущербом, 12 - с составлением европротоколов.

Сотрудники ДПС составили 16 протоколов по фактам не предоставления водителями преимущества пешеходам, 14 - по задержанным шумахерам, 13 - по пьяной езде, 4 - по выездам на встречку, а также 11 административных протоколов по фактам задержания злостных неплательщиков штрафов.

Административные протоколы также были составлены в отношении 10 водителей, перевозивших детей с нарушениями, а также 35 владельцев авто с тонированными передними стеклами. 44 автолюбителя попались на нарушении правил парковки.

На штраф-стоянку доставлено 44 транспортных средства.