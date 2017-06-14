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Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Приморье

Погибли четыре человека
Фото: ГИБДД Приморья Фото: ГИБДД Приморья
Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

В дежурную часть ОМВД России по Михайловскому району поступило сообщение о столкновении трех транспортных средств на 33 км автодороги «Осиновка – Рудная Пристань», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД края. На место происшествия прибыл наряд полиции и бригада скорой помощи.

Установлено, 37-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota Rush двигалась со стороны Арсеньева в направлении Владивостока. При прохождении 33 км автодороги «Осиновка – Рудная Пристань», автомобилистка не справилась с управлением и совершила выезд на полосу встречного движения с последующим касательным столкновением с автомобилем Toyota Ipsum, двигавшимся в попутном направлении, а также автомобилем Ваз-2106, двигавшимся во встречном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека: водитель автомобиля Toyota Rush, 37-летняя женщина; водитель автомобиля Ваз-2106, 30-летний мужчина; пассажиры Ваз-2106, 28-летний мужчина и 7-летний мальчик.

Один человек, 30-летняя женщина-пассажир Ваз-2106, - госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

На момент ДТП стаж вождения водителя Toyota Rush составил 5 лет, водителя Toyota Ipsum – 16 лет, водителя Ваз-2106 – 8 лет.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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