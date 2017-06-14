Пятеро приморцев ограбили семью из Китая

Они отобрали у иностранцев 800 тысяч рублей и мобильный телефон

Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

В городе Находка Приморского края в суд направлено дело о грабеже почти на миллион рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона. На скамью подсудимых отправится организованная преступная группа из пяти местных жителей, которым вменяется в вину открытое ограбление супружеской пары из КНР (преступление по части 2 статьи 161 УК РФ).

По версии следствия, в августе 2016 года фигуранты договорились напасть на супругов (граждан КНР), чтобы похитить у них денежные средства. С этой целью они назначили им встречу под предлогом продажи корня женьшеня. После того как потерпевшие появились в назначенное время, трое из злоумышленников напали на них и, применяя насилие, похитили у них денежные средства в размере более 800 тысяч рублей, а также мобильный телефон.

Грабители были задержаны в течение суток по горячим следам. При себе у них была почти половина похищенной суммы, которую вернули потерпевшим.

В рамках уголовного дела заявлен также гражданский иск на оставшуюся сумму.