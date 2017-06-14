Приморца раздавило собственным «Крузаком»

Автомобиль перевернулся на трассе несколько раз - и приземлился на своего хозяина

Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

Жителя Приморья раздавило собственным «Крузаком» во время ДТП: внедорожник перевернулся на трассе несколько раз - и приземлился на своего хозяина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МВД края. Авария произошла на 43- километре автодороги Артем-Находка-порт Восточный.

Установлено, что 41-летний водитель автомашины Тойота Лэнд Крузер, двигаясь из Находки во Владивосток, не выбрал безопасный скоростной режим, в результате чего не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства на проезжую часть.

Авто перевернулось несколько раз, водитель вылетел через лобовое стекло и был придавлен транспортным средством. Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.

Проводится проверка.

Известно, что погибший имел стаж вождения 24 года, в текущем году к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.