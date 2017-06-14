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В Приморье снова обнаружено заразное зерно сои

Продукция предназначалась для Новосибирской области
Фото: mossahar.com Фото: mossahar.com
Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

Приморским филиалом ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» Россельхознадзора в 68 тоннах зерна сои, предназначенного к поставке в Кемеровскую область, выявлена заражённость семенами карантинного для России сорного растения, которым является амброзия полыннолистная.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля в Спасском районе сотрудниками Россельхознадзора в партии зерна сои, предназначенной к поставке в город Прокопьевск Новосибирской области, обнаружены жизнеспособные семена амброзии полыннолистной, которая является карантинным для РФ сорным растением.

В настоящее время Россельхознадзором в выдаче карантинного сертификата отказано. Соответственно, вывоз зараженной продукции за пределы Приморского края запрещен. В адрес владельца товара вынесено предписание об устранении нарушений обязательных требований в области карантина растений: для отправки в другой регион продукция должна пройти процедуру обеззараживания.

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