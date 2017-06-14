Продавцы-мошенники торгуют в Приморье молодым китайским картофелем под видом местного

В большинстве приморских хозяйств картофель еще не вырос

Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

По информации инспекторов земельного надзора Уссурийского отдела Управления Россельхознадзора по Приморскому краю, в состав которого входят практически все основные сельскохозяйственные районы Приморского края (Михайловский, Ханкайский, Хорольский, Октябрьский, Спасский и другие), молодой картофель в большинстве хозяйств еще не вырос, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. Исключения составляют лишь некоторые фермерские хозяйства, которые уже успели вырастить молодую картошку. Но массово молодой картофель у большинства сельхозтоваропроизводителей ещё не вырос.

Однако, в ряде городов и поселков края на рынках и около дорог уже активно реализуется молодой картофель под видом местного. Не исключено, что данный картофель был завезен из Китая для реализации под видом местного по цене в несколько раз превышающей стоимость китайской молодой картошки.