В Приморье свиньям скормили партию зараженного картофеля

Ко "столу" на свиноферме попала китайская картошка с бурой бактериальной гнилью

Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

Специалистами Россельхознадзора предотвращена возможность продажи в Приморье китайского зараженного молодого картофеля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Выявленное заболевание – бурая бактериальная гниль картофеля, которая является карантинным для РФ, так как способно нанести существенный вред сельскому хозяйству.

В партии овощей общим весом около 25 тонн выявлен заражённый молодой картофель. Он поступил на склад временного хранения в селе Полтавка. Вес зараженной партии - 2,9 тонны.

В настоящее время заражённые клубни (после варки) пошли на корм животным на одной из свиноферм в селе Борисовка Уссурийского ГО.