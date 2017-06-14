На водителя, сбившего во Владивостоке полицейского, заведено дело 13:59, 14 июня На водителя, сбившего во Владивостоке полицейского, заведено дело
Во Владивостоке ночью сгорели два автомобиля 13:28, 14 июня Во Владивостоке ночью сгорели два автомобиля (Фото)
Политолог рассказал всю правду о губернаторе Приморья 13:06, 14 июня Политолог рассказал всю правду о губернаторе Приморья
Новостная лента
Июнь, 14 среда
14:07
​Дело о колене «Честного детектива» во Владивостоке: Кто на чьем пути встал Эксклюзив
14:07
Во Владивостоке на несанкционированном митинге задержано 22 человека
14:07
Политолог рассказал всю правду о губернаторе Приморья
13:59
На водителя, сбившего во Владивостоке полицейского, заведено дело
13:49
Алкоголь в Приморье поставят на общественный контроль
13:39
Эксперты рассказали о двойной жизни подростков
13:28
Во Владивостоке ночью сгорели два автомобиля Фото
13:12
Жителей и гостей Владивостока приглашают принять участие в памятных мероприятиях в День памяти и скорби
12:52
Приморцы могут поучаствовать в соревнованиях по промывке золота
12:43
Во Владивостоке продолжают выплачивать компенсации за детский отдых
12:42
Полуголая жительница Владивостока устроила пьяные танцы на гострассе Видео
12:32
Владивостокцы переживают за семью Игоря Пушкарева Эксклюзив
12:22
Во Владивостоке водитель грузовика сбил полицейского
12:14
​«Ростелеком» и NEC подвели итоги VI международного конкурса журналистов и блогеров
12:02
Приморец кувыркнулся на своем автомобиле в овраг
11:51
​Какая валюта популярна среди россиян?
11:42
Во Владивосток прибывает реплика Большой Императорской Короны Российской Империи Фото
11:28
Владивостокцы снесут нелегальную парковку в Снеговой Пади
11:16
​Что лучше для похудения: силовые или кардиотренировки?
10:52
Во Владивостоке появится новый культурный центр и парк семейного отдыха
10:42
Моряк-контрабандист привез во Владивосток оптовую партию сигарет
10:31
Приморью обещают новый апокалипсис
10:21
Житель Приморья убил односельчанина и сжег его тело
10:12
Гражданин КНДР избил пограничника в Приморье
10:06
Квест-игра «Чистый Русский» состоялась во Владивостоке
09:54
Гороскоп на 14 июня
09:42
Часть Владивостока останется без света сегодня, 14 июня Адреса
09:30
Два междугородних рейса из Владивостока отменены
09:19
Несколько районов Владивостока останутся без водоснабжения сегодня, 14 июня Адреса
09:08
Три авиарейса из Владивостока задерживаются
08:56
Во второй половине дня во Владивостоке ожидается дождь
08:34
​Абитуриенты вузов Приморья могут получить дополнительные баллы при поступлении
07:37
Стала известна вся правда о прививках в Приморье
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4146 (85) от 14 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Виновен в том, что ездим мы с комфортом?
Ружье на стене
Приморские «Крейсера» взяли Москву
Черноморское побережье навеяло тихоокеанскому
Не терпится узнать результаты ЕГЭ?
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

На водителя, сбившего во Владивостоке полицейского, заведено дело

Водитель грузовика был трезв в момент инцидента
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

В отношении 32-летнего водителя грузовика, сбившего во Владивостоке полицейского, возбуждено административное дело по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего). Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, "в результате проведенного медосвидетельствования признаков алкогольного опьянения у водителя грузовика не установлено. По факту ДТП проводится административное расследование".

Напомним, водитель грузовика Iveco совершил умышленный наезд на полицейского. Хулигана, которого полицейские изначально попросили предъявить документы после парковки на пешеходном переходе, остановило только обещание применить табельное оружие.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке ночью сгорели два автомобиля
13:28, 14 июня 2017 Во Владивостоке ночью сгорели два автомобиля

Обстоятельства случившегося выясняются

Полуголая жительница Владивостока устроила пьяные танцы на гострассе
12:42, 14 июня 2017 Полуголая жительница Владивостока устроила пьяные танцы на гострассе

Видео танцующей в белье девушки появилось в Сети в День России

Во Владивостоке водитель грузовика сбил полицейского
12:22, 14 июня 2017 Во Владивостоке водитель грузовика сбил полицейского

Проводится проверка

Приморец кувыркнулся на своем автомобиле в овраг
12:02, 14 июня 2017 Приморец кувыркнулся на своем автомобиле в овраг

Мужчина госпитализирован с многочисленными травмами

Овчарка загрызла первоклассника в Приморье
11:04, 14 июня 2017 Овчарка загрызла первоклассника в Приморье

Мальчик пришел к другу, чтобы позвать его погулять

Моряк-контрабандист привез во Владивосток оптовую партию сигарет
10:42, 14 июня 2017 Моряк-контрабандист привез во Владивосток оптовую партию сигарет

Табачные изделия он приобрел в Корее "для себя"

Житель Приморья убил односельчанина и сжег его тело
10:21, 14 июня 2017 Житель Приморья убил односельчанина и сжег его тело

Бдительность полицейского помогла раскрыть тяжкое преступление