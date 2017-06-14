На водителя, сбившего во Владивостоке полицейского, заведено дело

Водитель грузовика был трезв в момент инцидента

Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

В отношении 32-летнего водителя грузовика, сбившего во Владивостоке полицейского, возбуждено административное дело по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего). Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, "в результате проведенного медосвидетельствования признаков алкогольного опьянения у водителя грузовика не установлено. По факту ДТП проводится административное расследование".

Напомним, водитель грузовика Iveco совершил умышленный наезд на полицейского. Хулигана, которого полицейские изначально попросили предъявить документы после парковки на пешеходном переходе, остановило только обещание применить табельное оружие.