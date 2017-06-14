КНР играет ведущую роль во внешнеторговом обороте Приморья с более чем 50% от общего объема

Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке может появиться представительство провинции Хэйлунцзян (КНР), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Этот вопрос обсудили глава региона Владимир Миклушевский и Первый секретарь КПК провинции Хэйлунцзян Чжан Цинвэй на встрече во вторник, 13 июня.

Чжан Цинвэй подчеркнул, что Приморский край играет важную роль в развитии отношений России и Китая.

- Особенно быстро в последние годы наши отношения развиваются благодаря решению председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина о сопряжении инфраструктурных проектов – «Шелкового пути» и Евразийского экономического союза. Готов продвигать межрегиональное деловое сотрудничество и взаимодействие в других отраслях, – обозначил он.

Необходимо отметить, что сегодня КНР играет ведущую роль во внешнеторговом обороте Приморья с более чем 50% от общего объема.