Отряд боевых кораблей ТОФ вернулся во Владивосток

Моряков встречали их родные и близкие

Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

Сегодня отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана Тихоокеанского флота гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и морского танкера «Печенга» прибыл в главную базу флота г.Владивосток после выполнения задач дальнего океанского похода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ВВО ТОФ.

Сегодня на главной базе Тихоокеанского флота во Владивостоке прошёл торжественный ритуал встречи отряда боевых кораблей.

На торжественном митинге, посвященном встрече корабля, присутствовали представители командования и военнослужащие Тихоокеанского флота, родные и близкие военных моряков, представители ветеранских, общественных и религиозных организаций. Командир гвардейского ракетного крейсера «Варяг» гвардии капитан 2 ранга Алексей Ульяненко доложил командующему Тихоокеанским флотом адмиралу Сергею Авакянцу о том, что корабли вернулись из дальнего похода технически исправными, и готовыми после пополнения необходимых запасов выполнять задачи по предназначению. Командующий флотом от себя лично и от имени Военного Совета Тихоокеанского флота поздравил экипажи с успешным выполнением поставленных задач дальнего океанского плавания. По традиции, экипажам были вручены жареные поросята.

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и танкера «Печенга», выполнял задачи дальнего похода в водах Мирового океана с 1 апреля 2017 года. За это время кораблями пройдено свыше 11 тысяч морских миль. В ходе дальнего океанского плавания корабли совершили заходы в порты Пусан (Республика Корея), Манила (Филиппины), Камрань (Вьетнам), Саттахип (Таиланд), Чанги (Сингапур), Таджунг - Приок (Индонезия) и Гонконг (Китай). Тихоокеанцы участвовали в международном морском параде, посвящённом 50-летию ВМС Республики Сингапур и в выставке вооружения и военной техники «Имдэкс Эйша-2017» в военно-морской базе Чанги. Провели совместные учения по связи и маневрированию с кораблями ВМС Сингапура и Индонезии. Во время стоянки в порту Манила флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг» посетил Президент Республики Филиппины Родриго Роа Дутерте.