Зарплата соцработников в Приморье выросла в 2,5 раза

Официальные данные

Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

Зарплата соцработников в Приморье растет согласно закрепленным в «дорожной карте» параметрам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. В 2017 году средняя зарплата работникам в учреждениях социального обслуживания составила 25,3 тысяч рублей. По информации департамента труда и социального развития края, зарплата увеличилась в 2,5 раза.

«В 2012 году социальные работники получали чуть более 10 тысяч рублей. До конца этого года планируется довести среднюю зарплату социальных работников до 26 тысяч рублей», – отметила директор департамента Лилия Лаврентьева.

В социальной отрасли Приморья сегодня работают более 6,5 тысяч человек. На территории края действует 29 учреждений социального обслуживания. В домах-интернатах проживают более 12 тысяч одиноких пенсионеров и инвалидов, страдающих различными заболеваниями. Более тысячи подростков, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, одномоментно находятся под присмотром сотрудников социально-реабилитационных центров Приморья.

Почти восемь тысяч пожилых людей получают социальные услуги на дому. Социальные работники регулярно приобретают пенсионерам продукты, необходимые промышленные товары, доставляют лекарства, готовят пищу, помогают в уборке, оказывают содействие в оплате коммунальных услуг, в оформлении документов, в получении льгот, пособий.