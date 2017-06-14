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Из горящего здания в Находке спасли ребенка

Обстоятельства случившегося выясняются
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу города Находка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил, что в общежитии, расположенном на улице Горького горит комната.

Уже через пять минут по указанному адресу прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к тушению. Из окна комнаты на втором этаже шёл густой дым. В связи с сильным задымлением внутри помещения было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы. В ходе разведки был установлен очаг возгорания. Горели домашние вещи и мебель. На момент пожара в квартире находился ребёнок, которого брандмейстеры спешно вывели на улицу. Благодаря слаженным и грамотным действиям пожарных никто не пострадал.

Общая площадь возгорания составила 20 кв. м. Огню противостояли 12 человек личного состава и три единицы техники.

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