Во Владивостоке ночью сгорели два автомобиля

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

Ночь во Вkадивостоке сгорели два авто, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в районе домов по улице Амурская. Тревожное сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 4:12. Огнеборцы прибыли на место происшествия спустя 10 минут и приступили к тушению. Горел автомобиль марки Nissan Cube. В конечном итоге автомобиль спасти не удалось. Также не повезло и владельцу автомобиля марки Honda - у транспортного средства полностью сгорел моторный отсек.

В 4:29 пожар был локализован, а в 4:53 - полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 6 кв.м. (Nissan Cube) и 2,5 кв.м. (Honda)/

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.